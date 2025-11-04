Príbeh peňazí, aký ste ešte nevideli a nečítali. Všetko o financiách v ilustrovanom atlase

Je to fascinujúci vizuálny príbeh o tom, ako sa mince, burzy, úvery či kryptomeny stali neoddeliteľnou súčasťou dejín. Autori, medzi nimi aj slovenský výskumník z Oxfordu dr. Vladimír Pažitka, prinášajú pohľad na financie ako na pulzujúci organizmus, ktorý hýbe svetom.
„Príbeh peňazí je ohromujúci vizuálny zážitok. Každá strana je odhalením tajomstva financií a ich často skrytých ciest po celom svete,“ povedal Liaquat Ahamed, držiteľ Pulitzerovej ceny za knihu Lords of Finance.
Jedinečný ilustrovaný prehľad vývoja financií, ktorý spája dáta zo všetkých častí sveta a pokrýva päťtisíc rokov histórie.
Príbeh peňazí sa od ich vzniku v staroveku až po dnešný svet globálneho obchodu a kryptomien vždy odohrával na medzinárodnej scéne. Tento atlas využíva prehľadné infografiky a mapy, aby zrozumiteľne priblížil komplexný a abstraktný svet financií. Ukazuje, prečo je geografia základom pre pochopenie financií a naopak.
Je to kniha, ktorá nielen informuje, ale aj vizuálne uchvacuje. Ukazuje, že svet peňazí je v skutočnosti svetom pohybu, súťaženia, stratégie a vplyvu.
V Príbehu peňazí sa dozviete, že financie nie sú len o bohatstve – sú aj o moci, nerovnosti a vývoji civilizácie. Autori skúmajú, ako peniaze pomáhali budovať impériá, ale aj ako prispievali k nerovnováhe a krízam.
Kniha vysvetľuje, prečo sa financie stali základom moderného sveta a ako ich zmenili inovácie, digitalizácia a globalizácia. Na jednej strane sleduje históriu bánk, burzových machinácií a koloniálnych obchodov, no zároveň ukazuje aj ľudský rozmer peňazí – sny, ktoré financie umožnili, i tragédie, ktoré priniesli.
Dr. Pažitka hovorí, že kniha vznikla z túžby priblížiť finančný svet širokej verejnosti. „Chceli sme ukázať, že financie nie sú len o akciách a číslach. Každý ekonomický jav má svoj ľudský príbeh, svoju motiváciu a dôsledky. Preto je tento atlas prehľadom, ale zároveň aj rozprávaním.“
Autori sa zhodujú, že pochopenie fungovania peňazí je kľúčové pre pochopenie dnešného sveta. Financie ovplyvňujú rovnosť, rozvoj, stabilitu aj politickú moc. Atlas ukazuje, ako sa finančné centrá – od Londýna cez New York až po Hongkong – stali srdcami globálnej ekonomiky.
Príbeh peňazí je kniha pre zvedavých ľudí. Pre tých, ktorí chcú vedieť, odkiaľ sa peniaze vzali, ako nás ovplyvňujú a kam nás ešte môžu zaviesť. Vďaka nej si uvedomíte, že finančný svet nie je vzdialený – je to náš vlastný príbeh.
Milan Buno, knižný publicista
