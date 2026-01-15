Príbeh o tom, že láska môže vzniknúť aj tam, kde niet nádeje. Kylandov dar

Kylandov dar rozpráva príbeh lásky, ktorá sa zrodí v najťažších podmienkach a postaví sa proti krutej realite.
Tento príbeh si budete pamätať nielen pre romantickú líniu, ale najmä pre silné sociálne pozadie. Mia Sheridan umiestnila svoj príbeh do chudobného banského mestečka, kde sa sny mladých ľudí často končia skôr, než sa stihnú poriadne zrodiť. Pre mladú dievčinu Tenleigh nie je štúdium luxusom, ale jedinou reálnou cestou, ako ochrániť seba, svoju sestru a psychicky chorú matku pred beznádejou.
Chudobná ako kostolná myš. Vidiečanka. Zaostalé dievča z hôr.
Takéto nálepky sprevádzajú Tenleigh Falynovú, ktorá sa deň čo deň snaží prežiť v malom, chudobou zmietanom banskom mestečku, kde žije so sestrou a s psychicky chorou matkou. Jedinou nádejou pre ňu je každoročne udeľované štipendium Tyton Coal – vstupenka na ktorúkoľvek univerzitu podľa vlastného výberu. S ním by sa konečne vymanila z krutej reality, vybudovala si kariéru a možno raz dostala rodinu preč z rodného mestečka.
O toto štipendium však rovnako usilovne bojuje aj Kyland Barrett. Aj on túži opustiť mesto, ktoré mu prinieslo len bolesť. Po rokoch hladu, osamelosti a množstve prekážok nedovolí, aby mu ešte niečo stálo v ceste – a už vôbec nie dievča, ktoré je jeho najväčšou konkurenciou.
V istom okamihu sa však všetko zmení. Z neznámych ľudí sa stanú priatelia a od priateľstva je už len krok k láske. Obaja sú odhodlaní nevytvoriť si medzi sebou trvalé puto, ale čím viac času spolu trávia, tým viac sa to zdá nemožné.
Získať štipendium a odísť však môže iba jeden. A keď ten deň nastane… čo sa stane s tým druhým?
Kylandov dar nie je len o romantike. Dotýka sa tém ako sociálna nerovnosť, duševné zdravie, zodpovednosť za rodinu a otázka, čo všetko je človek ochotný obetovať pre lepší zajtrajšok. Mia Sheridan píše s empatiou a rešpektom, bez zbytočného pátosu, no s výrazným emocionálnym účinkom.
Má to emočnú hĺbku, realistické postavy a silný záver. Kniha dokáže rozplakať, je nesmierne dojímavá, no zároveň ponúka nádej a pocit katarzie. Mia majstrovsky prepojila romantický príbeh so spoločensky závažnými témami bez toho, aby pôsobila moralizujúco.
Mia Sheridan ponúka viac než len romantiku. Ponúka nám príbeh, ktorý bolí, hreje a pripomína, že niekedy je najväčším darom odvaha veriť v lepšiu budúcnosť.
Preklad z anglického originálu Kyland (Bloom Books, an imprint of Sourcebooks, USA, 2023) Hana Bojmírová.
Milan Buno, knižný publicista
