Pri nehode autobusu v Kolumbii zahynulo najmenej 16 ľudí

Najmenej 16 ľudí zahynulo v nedeľu, keď sa autobus prevážajúci školákov zrútil do rokliny v Kolumbii, informovali miestne médiá.
Mladí ľudia boli na exkurzii z karibského regiónu Kolumbie do Medellínu, keď došlo k nehode, uviedol v príspevku na platforme X guvernér departmentu Antioquia Andrés Julián Rendon.
Nehoda nastala skoro ráno
„Doteraz bolo hlásených viac ako tucet mŕtvych a 20 zranených. Celá nemocničná sieť bola aktivovaná, aby sa postarala o túto núdzovú situáciu a podporila ju,“ povedal Rendon.
Internetové noviny Infobae informovali o 16 obetiach, pričom išlo o žiakov 11. ročníka a v autobuse bolo 45 ľudí. Guvernér Rendon uviedol, že autobus viezol študentov z Liceo Antioqueno v Bello, meste v jeho departemente.
K nehode došlo o 5:40 miestneho času (10:40 SEČ) na ceste medzi obcami Remedios a Zaragoza v oblasti El Chispero, informoval denník El Colombiano. Uviedol, že autobus spadol do rokliny z výšky približne 80 metrov a príčinu nehody vyšetrujú.
Trosky autobusu v rokline
Na záberoch zverejnených miestnymi médiami je vidieť trosky autobusu v rokline a skupinu záchranárov, ktorí evakuujú ľudí na nosidlách.
Podľa úradu pre cestnú dopravu tejto latinskoamerickej krajiny zaznamenala Kolumbia v roku 2024 priemerne 22 úmrtí denne v dôsledku dopravných nehôd.