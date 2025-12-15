Pri nehode autobusu v Kolumbii zahynulo najmenej 16 ľudí

Autobus spadol do rokliny z výšky približne 80 metrov.
Najmenej 16 ľudí zahynulo v nedeľu, keď sa autobus prevážajúci školákov zrútil do rokliny v Kolumbii, informovali miestne médiá.

Mladí ľudia boli na exkurzii z karibského regiónu Kolumbie do Medellínu, keď došlo k nehode, uviedol v príspevku na platforme X guvernér departmentu Antioquia Andrés Julián Rendon.

Nehoda nastala skoro ráno

„Doteraz bolo hlásených viac ako tucet mŕtvych a 20 zranených. Celá nemocničná sieť bola aktivovaná, aby sa postarala o túto núdzovú situáciu a podporila ju,“ povedal Rendon.

Internetové noviny Infobae informovali o 16 obetiach, pričom išlo o žiakov 11. ročníka a v autobuse bolo 45 ľudí. Guvernér Rendon uviedol, že autobus viezol študentov z Liceo Antioqueno v Bello, meste v jeho departemente.

K nehode došlo o 5:40 miestneho času (10:40 SEČ) na ceste medzi obcami Remedios a Zaragoza v oblasti El Chispero, informoval denník El Colombiano. Uviedol, že autobus spadol do rokliny z výšky približne 80 metrov a príčinu nehody vyšetrujú.

Trosky autobusu v rokline

Na záberoch zverejnených miestnymi médiami je vidieť trosky autobusu v rokline a skupinu záchranárov, ktorí evakuujú ľudí na nosidlách.

Podľa úradu pre cestnú dopravu tejto latinskoamerickej krajiny zaznamenala Kolumbia v roku 2024 priemerne 22 úmrtí denne v dôsledku dopravných nehôd.

