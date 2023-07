Pri dopravnej nehode v Košiciach prišiel o život motocyklista (foto)

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s dopravnou nehodou, pri ktorej prišiel o život motocyklista.

Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, v stredu popoludní viedol 60–ročný vodič motocykel zn. Honda po Magnezitárskej ulici v Košiciach, v smere od križovatky ulíc Magnezitárska – Želiarska.

Pred zastávkou mestskej hromadnej dopravy na Želiarskej ulici pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, predným kolesom narazil do obrubníka, potom s motocyklom zišiel z cesty a narazil do dopravného značenia a do betónového pätníka telekomunikačného stĺpa.

Motocykel po náraze odrazilo do tam zaparkovaného vozidla zn. Peugeot a vodiča z motocykla vymrštilo. Žiaľ, aj napriek snahe záchranárov sa motocyklistu zachrániť nepodarilo.