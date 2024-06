Prezidentka vyzýva občanov na účasť v eurovoľbách, členstvo v EÚ je jedným z najväčších civilizačných fenoménov (video)

Naše členstvo v Európskej únii (EÚ) je stále jedným z najväčších civilizačných fenoménov, do ktorého sme si napriek prekážkam vybojovali šancu sa zapojiť. Je to príležitosť, ktorú potrebujeme ako krajina naplno využiť. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore k sobotňajším voľbám do Európskeho parlamentu.

Súčasne vyzvala všetkých ľudí, aby 8. júna využili svoje právo voliť. Hlava štátu je toho názoru, že eurovoľby sú našou šancou ovplyvniť cestu, ktorou bude kráčať Európa, Slovensko a aj občania našej krajiny i kontinentu.

Možnosť formovať dianie v Európe

„Členstvom v EÚ sme nadobudli možnosť formovať dianie na európskom kontinente. Prostredníctvom našich volených zástupcov v europarlamente máme šancu presadzovať svoje priority a oponovať návrhom, ktoré nepovažujeme za správne. Faktom tiež je, že EÚ zastrešuje takmer pol miliardy obyvateľov dvadsiatich siedmich štátov s často odlišnými záujmami a názormi. Hľadanie dohody a spoločných riešení preto nie je vždy jednoduché,“ uviedla prezidentka Čaputová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Za potrebné považuje pracovať na tom, čo treba v únii zlepšiť alebo opraviť. Cestou k náprave však podľa nej nie je plošné spochybňovanie ani paušálne obviňovanie Bruselu, ale presadzovanie konkrétnych riešení v súlade s princípmi a hodnotami, na ktorých je európske spoločenstvo založené.

„Tými sú okrem iného mierová a demokratická spolupráca založená na dohode, spravodlivom konsenze a solidarite,“ dodala.

Hlava štátu doplnila, že EÚ je naším životným priestorom už dvadsať rokov a vďaka nej sme získali oveľa väčší vplyv a možnosti formovať dianie na celom európskom kontinente.

Väčší priestor na sebarealizáciu

„Získali sme väčší priestor na sebarealizáciu, na uplatnenie vo svojich profesiách, vzdelávanie, cestovanie, či na rozvoj svojej kreativity. Otvorili sa nám nebývalé možnosti ekonomického rozvoja, obchodnej a regionálnej spolupráce, ktoré by nám inak zostali nedostupné. K miliardám eur z eurofondov treba prirátať aj fakt, že Slovensko má vďaka členstvu v EÚ vyššiu ekonomickú výkonnosť aj životnú úroveň,“ odôvodnila prezidentka.

Pokračovala s tým, že iný, ako európsky priestor pre náš mierový rozvoj nemáme. Európske spoločenstvo vzniklo ako mierový projekt a je vyjadrením vôle európskych národov a štátov vyhnúť sa opakovaniu politických a vojenských konfliktov i vykročiť cestou porozumenia a spolupráce.

„Európska únia je unikátna iniciatíva, ktorá ale nemala a nemá stanovenú konečnú podobu. Jej podobu formujeme aj my. Preto pri výbere našich kandidátok a kandidátov, ktorí nás budú v Bruseli zastupovať, je treba počúvať nielen to, čo na únii odmietajú, ale aj to, ako ju konkrétne navrhujú vylepšiť. Ako chcú posilniť hlas Slovenska a zvýšiť váhu našich záujmov,“ vysvetlila Čaputová.