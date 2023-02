Prezidentka chcela byť za peknú, povedal Matovič a v prípade vymenovania úradníckej vlády preferuje voľby čím skôr

V prípade, ak by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, predčasné parlamentné voľby by mali byť čím skôr. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Pripomenul pritom, že termín volieb 30. septembra schválilo 92 poslancov ústavnou väčšinou.

„Potom zrazu po dvoch týždňoch pani prezidentka zrejme chcela byť za peknú v tej časti voličov ktorí ju bežne nepodporujú, a zrazu chcela dohody meniť. Takto sa to nerobí,“ povedal Matovič.

Doplnil, že hnutie OĽaNO stojí za septembrovým termínom volieb. „Ľudia zrazu chcú nejaký jún a ona (prezidentka, pozn. SITA) zmení názor, to nás už nemusí zaujímať,“ dodal Matovič.