Prezident Olympique Marseille dostal trest na 15 zápasov, rozhodcov obvinil z korupcie

Prezident francúzskeho futbalového giganta Olympique Marseille Pablo Longoria dostal v stredu dištanc na 15 zápasov za tvrdenie, že jeho klub bol obeťou „korupcie“.

Fabrizio Ravanelli, bývalý taliansky útočník Marseille, ktorý teraz pôsobí v klube ako poradca, bol suspendovaný na tri zápasy za to, že minulovíkendovú prehru 0:3 s Auxerre označil za „škandalóznu“.

Pozastavené všetky funkcie

„Komisia posúdila urážlivé poznámky a správanie, ktoré sú porušením etickej charty a ktoré poškodzujú imidž futbalu,“ povedal Sebastién Deneux, šéf disciplinárneho orgánu Francúzskej futbalovej ligy (LFP).

„Longoria má pozastavené všetky oficiálne funkcie a prístup do šatní hráčov a funkcionárov, na ihrisko a do všetkých chodieb vedúcich do týchto priestorov,“ uvádza sa vo vyhlásení LFP. Longoria sa ospravedlnil za svoj výber slova „korupcia“ a priznal, že to „nebolo vhodné“.

Momentálne na 2. priečke

Marseille, momentálne na 2. mieste v Ligue 1 2024/2025, sa v sobotňajšom stretnutí v Auxerre dožadovalo nariadenia jedenástky za stavu 0:1. Neskôr hlavný rozhodca Jérémy Stinat vylúčil kanadského obrancu hostí Dereka Corneliusa a mužstvo z Marseille následne inkasovalo ešte dva góly.