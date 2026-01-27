Prevrátenie lode s francúzskymi turistami si vyžiadalo troch mŕtvych

Pri pobreží Ománu sa v utorok prevrátila loď s francúzskymi turistami, pričom zahynuli traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Uviedla to ománska polícia.
Príčiny nie sú známe
Plavidlo sa prevrátilo vo vzdialenosti približne 4,6 kilometra od prístavu Kábús v hlavnom meste Maskat. Na palube bolo 25 francúzskych turistov vrátane sprievodcu a kapitána lode. „Incident si vyžiadal smrť troch turistov a zranenie ďalších dvoch osôb,“ uviedla vo vyhlásení na sociálnej sieti X miestna polícia.
Podľa úradov pokračuje vyšetrovanie s cieľom zistiť presné okolnosti nehody.
Obľúbená destinácia
Omán v posledných rokoch zaznamenáva rastúci záujem zo strany zahraničných návštevníkov, najmä milovníkov prírody, ktorých lákajú hory a rozsiahle pobrežie krajiny. V roku 2024 navštívili Omán takmer štyri milióny turistov, pričom vláda si stanovila cieľ do roku 2040 tento počet strojnásobiť, a to najmä prostredníctvom rozvoja udržateľného cestovného ruchu.