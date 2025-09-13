Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov

Prešov sa 6. až 10. októbra pridá k 34 európskym mestám, ktoré vykonajú sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi. Projekt pripravuje Nadácia DEDO v spolupráci s mestom Prešov. Cieľom je získať presnejšie údaje o rozsahu bytovej núdze, ktoré majú pomôcť pri plánovaní služieb a podpory pre najzraniteľnejších obyvateľov mesta.
Sčítanie je súčasťou druhého ročníka európskeho výskumného projektu, ktorý sa sústreďuje na zber porovnateľných dát naprieč krajinami EÚ. Údaje z terénu budú podľa mesta aj odborníkov dôležité pre nastavovanie efektívnych politík pomoci.
Dôležitosť dát
„Prešov sa hlási k moderným prístupom v riešení bytovej núdze. Účasť na tomto výskume je pre nás príležitosťou lepšie pochopiť situáciu a vytvárať efektívne politiky pomoci,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová pripomenula, že skúsenosť z minuloročného sčítania v Košiciach ukázala, aký dôležitý je zber dát.
„Bez konkrétnych údajov je náročné nastavovať účinné riešenia. Veríme, že aj v Prešove dokážeme premeniť dáta na konkrétne kroky, ktoré zlepšia životné podmienky ľudí v bytovej núdzi,“ dodala.
Pomoc dobrovoľníkov
Kľúčovým dňom bude 10. október, keď sa uskutoční mapovanie situácie priamo v uliciach Prešova. Do terénnych tímov sa zapoja aj dobrovoľníci, ktorí absolvujú školenie a budú pracovať v sprievode skúsených profesionálov. Ich úlohou bude viesť krátke anonymné rozhovory s ľuďmi bez domova.
Dobrovoľníkom sa môže stať každý nad 18 rokov, kto má záujem o sociálne témy a je ochotný pracovať v teréne s rešpektom a empatiou. Prihlasovanie prebieha cez online formulár, ktorý je zverejnený na webe mesta.
Európske sčítanie ľudí bez domova a v bytovej núdzi koordinuje univerzita KU Leuven spolu s výskumným inštitútom MRI a platformou FEANTSA. Projekt je financovaný Európskou úniou.