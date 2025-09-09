Pred mešitami v regióne Paríža našli prasacie hlavy

Francúzsky minister vnútra tieto činy označil za „škandalózne“.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Veľká mešita v Paríži. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Pred niekoľkými mešitami v regióne francúzskeho hlavného mesta našli v utorok deväť prasacích hláv. Informoval o tom náčelník polície v Paríži. „Vynakladáme maximálne úsilie na nájdenie páchateľov týchto opovrhnutiahodných činov,“ napísal Laurent Nuñez na mikroblogovacej sieti X.

Podľa miestnych úradov prasacie hlavy našli na verejných komunikáciách v Paríži a v troch predmestiach. Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau tieto činy odsúdil a označil ich za „škandalózne“ a „absolútne neprijateľné“. „Chcem, aby naši moslimskí krajania mohli praktizovať svoju vieru v pokoji,“ povedal.

Rektor Veľkej mešity v Paríži Chems-Eddine Hafiz odsúdil tieto „islamafóbne činy“ ako „novú a smutnú etapu rastu nenávisti voči moslimom“ a vyzval na uvedomenie si situácie „a národnú solidaritu proti tejto nebezpečnej trajektórii“.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla v októbri 2023, viacero krajín Európskej únie hlási rast „nenávisti voči moslimom“ aj „antisemitizmu“, uviedla Agentúra Európskej únie pre základné práva.

