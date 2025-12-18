Prečo vám pár dní na gauči môže skomplikovať život? Rehabilitačná lekárka varuje pred vianočnou pasivitou

No spolu s nimi prichádza aj jedno nebezpečenstvo, na ktoré mnohí zabúdajú: dlhé hodiny strávené v sede či v ľahu. MUDr. Margita Bajkai, primárka rehabilitačného oddelenia Nemocnice AGEL Hlohovec, upozorňuje, že práve výrazné obmedzenie pohybu počas sviatkov môže citeľne zasiahnuť zdravie – obzvlášť u ľudí po operáciách, úrazoch či tých, ktorí prechádzajú rehabilitáciou.
Niekoľko dní nečinnosti sa môže vypomstiť
Aj keď je pokušenie oddychovať veľké, úplné vynechanie aktivity prináša riziká. „Z pohľadu rehabilitácie je vždy lepšie udržiavať pravidelný a primeraný pohyb, než sa po niekoľkých dňoch úplnej nečinnosti snažiť znovu rozhýbať stuhnuté svaly a kĺby. Prerušenie pohybového režimu môže spomaliť liečbu, zvýšiť bolesti a predĺžiť návrat k bežným aktivitám,“ upozorňuje primárka rehabilitačného oddelenia Nemocnice AGEL Hlohovec MUDr. Margita Bajkai.
Fyzická aktivita totiž chráni pred stuhnutím kĺbov, ochabnutím svalov či bolesťami chrbta. Podporuje tiež krvný obeh, dýchanie a pozitívne pôsobí na psychiku, ktorá býva počas sviatkov často zaťažená stresom a prejedaním.
Cvičiť sa dá aj pri televízii
Dobrá správa? Na udržanie kondície nepotrebujete fitnescentrum ani špeciálne vybavenie. „Pohyb nemusí znamenať náročné cvičenie či návštevu fitnescentra. Jednoduché cviky je možné zaradiť aj doma, napríklad aj počas sledovania televízie. Odporúčam pravidelne sa postaviť zo sedačky, párkrát sa prejsť, rozhýbať ramená a krk krúživými pohybmi, urobiť jemné predklony a záklony alebo striedavo vystierať a krčiť nohy v kolenách. Vhodnými cvikmi, ku ktorým nie je potrebné špeciálne náčinie, sú aj drepy, mačací chrbát či jemné rotácie trupu. Vhodné sú aj dychové cvičenia. Pomalý nádych nosom a dlhý výdych ústami pomáha okysličovať organizmus a uvoľniť napätie,“ doplňuje MUDr. Margita Bajkai.
Menej je niekedy viac
Pacienti po zákrokoch či úrazoch by mali rešpektovať pokyny svojho lekára alebo fyzioterapeuta a cvičiť len v bezpečnom rozsahu. Kratšie cvičenia niekoľkokrát za deň pritom prinášajú väčší úžitok než jednorazová námaha po období úplnej pasivity.
„Pravidelný pohyb by sa mal stať prirodzenou súčasťou aj sviatočných dní. Aktivita pomáha udržať dosiahnuté rehabilitačné výsledky, predchádza zdravotným komplikáciám a uľahčuje návrat k bežnému režimu po sviatkoch,“ dodáva primárka rehabilitačného oddelenia.
