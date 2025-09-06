Pracovným ponukám vládne angličtina, no iné jazyky môžu priniesť uchádzačom vyššie mzdy

Slovenský pracovný trh potvrdzuje, že znalosť cudzích jazykov nie je len výhodou do životopisu, ale aj kľúčom k lepšiemu zárobku. Analýza portálu Profesia.sk ukazuje, že inzeráty, ktoré od uchádzačov vyžadujú cudzí jazyk, ponúkajú v priemere o 300 eur vyšší plat ako celkový priemer.
Kým priemerná mzda v inzerátoch je 1 576 eur, pracovné ponuky so znalosťou jazyka ponúkajú približne 1 876 eur mesačne. V niektorých prípadoch však môžu platy presahovať aj hranicu dvetisíc eur, najmä ak ide o znalosti menej tradičných jazykov.
Najlepšie platené sú severské jazyky
Zamestnávatelia najčastejšie požadujú angličtinu, ktorá je druhou najčastejšie uvádzanou zručnosťou v inzerátoch vôbec. Tento rok sa objavila v 35 % ponúk, čo predstavuje viac než 62-tisíc pracovných miest. Na zozname žiadaných jazykov sa nachádza aj nemčina, maďarčina či čeština.
Menej tradičné jazyky sa v inzerátoch vyskytujú zriedkavejšie, no práve tie často prinášajú uchádzačom vyššie mzdy. Viac než 850 pracovných ponúk si vyžadovalo francúzštinu, približne 600 taliančinu a vyše 500 ruský jazyk.
Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími
Najlepšie zaplatené sú jazyky severských krajín. Podľa Profesia.sk inzeráty s požiadavkou nórčiny uvádzali priemerný plat 2 700 eur, švédčiny 2 300 eur a rovnaký priemer mali aj ponuky s holandčinou.
Finančná motivácia teda môže byť pre mnohých silným impulzom pri výbere jazyka, ktorý sa rozhodnú učiť. „Znalosť cudzích jazykov dnes nie je len konkurenčnou výhodou, ale priamo mení finančné možnosti uchádzačov,“ vyplýva z analýzy Profesia.sk.
Jazykové zručnosti sú žiadané
Na druhej strane stojí aj veľký dopyt zo strany uchádzačov. Najväčší záujem vyvolali tento rok pracovné ponuky, kde sa vyžadovala znalosť srbského jazyka. Hoci išlo iba o 45 inzerátov, na každý z nich zareagovalo v priemere 300 ľudí. Podobný, no menší nápor zaznamenali ponuky s arabčinou a kórejčinou, kde priemerne reagovalo okolo 100 uchádzačov.
Výrazný záujem bol aj o inzeráty s ukrajinčinou, rumunčinou, poľštinou či portugalčinou. Naopak, inzeráty, ktoré vyžadovali dánčinu, gréčtinu, rómčinu či švédčinu, mali v priemere menej ako 15 reakcií.
Ukazuje sa, že trh práce je stále hladný po jazykových zručnostiach a odmeňuje ich nielen vyššími mzdami, ale aj väčšou šancou na uplatnenie. Pre uchádzačov to znamená jasný signál – investícia do cudzieho jazyka sa oplatí, a to nielen vo forme kultúrneho obohatenia, ale aj konkrétneho mesačného príjmu.