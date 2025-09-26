PPA CONTROLL úspešne dokončila EPC projekt v Opave

Skupina PPA CONTROLL ako spoločník konzorcia v spolupráci s ČEZ – Energetické služby odovzdala do prevádzky nový ekologický tepelný zdroj pre Moravskoslezské cukrovary v Opave.
Projekt, financovaný aj z európskych zdrojov, bol vysúťažený vo verejnom tendri a realizovaný formou EPC kontraktu, teda ako kompletná dodávka na kľúč.
Nová plynová kotolňa v opavských Moravskoslezských cukrovaroch zabezpečí stabilnú dodávku pary pre technologické procesy aj vykurovanie administratívnych priestorov. Inštalované tri moderné kotly Bosch poskytujú celkový menovitý parný výkon 58 ton pary za hodinu, čo zodpovedá tepelnému výkonu takmer 38 MW. Projekt priniesol nielen ekologickú náhradu za zastarané uhoľné kotly, výrazné zníženie emisií a odstavenie uhlia ako paliva, ale aj zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky a dlhodobú udržateľnosť výroby v Moravskoslezských cukrovaroch.
PPA CONTROLL tak nadväzuje na úspešnú realizáciu obdobného riešenia v Slovenských cukrovaroch v Seredi aj na českom trhu.
„EPC projekty sú pre nás nielen technickou výzvou, ale aj potvrdením, že dokážeme klientom priniesť komplexné riešenie od návrhu až po uvedenie do prevádzky. Úroveň poskytovateľa rozsiahlych energetických projektov prinášajúcich ekologické a efektívne zdroje energie nám otvára dvere k veľkým projektom ako napríklad spaľovne či nové teplárenské zdroje,„ potvrdzuje Richard Pavlík, riaditeľ úseku technologických projektov.
Technické parametre:
Pre výrobu a dodávku sýtej pary boli v plynovej kotolni inštalované tri plynové parné kotle Bosch s označením K1, K2 a K3 s nasledovnými parametrami:
Parametre sýtej pary:
- tlak pary 12,0 bar
- požadované množstvo pre technológiu výroby 54,0 t/h
- požadované množstvo pre vykurovanie kancelárií 4,0 t/h
Výstupný výkon kotolne pre technológiu výroby prevádzka kotol K1 a kotol K2:
- celkový parný výkon – menovitý 54,0 t/h
- celkový tepelný výkon – menovitý 35,3 MW
- celkový tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (plyn) 36,3 MW
Výstupný výkon kotolne pre vykurovanie kancelárií prevádzka kotol K3:
- celkový parný výkon – menovitý 4,0 t/h
- celkový tepelný výkon – menovitý 2,6 MW
- celkový tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (plyn) 2,7 MW
Nový zdroj v Opave je jasným dôkazom, že skupina PPA CONTROLL dokáže priniesť riešenia spájajúce špičkovú technológiu, ekologický prínos a vysokú efektivitu. Moderná kotolňa zabezpečí spoľahlivú dodávku pary pre výrobu aj administratívu, pričom výrazne znižuje emisie a úplne odstavuje uhlie z prevádzky. Projekt tak posilňuje konkurencieschopnosť Moravskoslezských cukrovarov a zároveň potvrdzuje pozíciu PPA CONTROLL ako partnera pre veľké energetické a priemyselné investície.
