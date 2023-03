Pozostalí Kobeho Bryanta sa dohodli na konečnom odškodnom, celková suma dosiahla desiatky miliónov

Rodina zosnulej americkej basketbalovej legendy Kobeho Bryanta sa dohodla s predstaviteľmi okresu Los Angeles na odškodnom v celkovej výške 28,5 milióna dolárov za narušenie súkromia a morálnu ujmu.

Záchranné zložky

Vdova Vanessa Bryantová ešte vlani v auguste vysúdila 15 miliónov USD po tom, ako žalovala členov záchranných zložiek v Los Angeles. Tí si odfotili jej mŕtveho manžela na mieste tragickej havárie vrtuľníka z 26. januára 2020, pri ktorej zahynula aj ich 13-ročná dcéra Gianna a ďalších sedem ľudí.

Okrem spomenutých 15 miliónov dostanú pozostalí po basketbalistovi ďalších 13,5 milióna dolárov od okresu v americkom štáte Kalifornia, v ktorom sa nachádza aj mesto Los Angeles.

Vdova po Bryantovi a jej tri dcéry si už podľa dohody nebudú v budúcnosti nárokovať na žiadne peniaze. Obe strany v utorok podali oficiálnu žiadosť na federálny súd a čakajú už len na to, či sudca dohodu schváli.

Zvŕšenie odvážneho boja

„Dohoda je zavŕšením odvážneho boja pani Bryantovej za to, aby sa vyvodila zodpovednosť voči tým, ktorí boli zapojení do tohto groteskného skutku. Bojovala za svojho manžela, dcéru a za všetkých v komunite, s príbuznými ktorých sa zaobchádzalo podobne bez rešpektu,“ vyhlásil Bryantovej obhajca Luis Li.

„Dúfame, že pani Bryantová a jej deti sa vyrovnajú s ich stratou,“ uviedla právna zástupkyňa okresu Mira Hashmallová, podľa ktorej je dohoda „férová a rozumná“.

Deň Kobeho Bryanta

Minuloročné súdne pojednávanie v Los Angeles trvalo jedenásť dní a skončilo sa symbolicky 24. augusta, deň po nedožitých 44. narodeninách Kobeho Bryanta.

Každoročne sa v tento dátum oslavuje v Los Angeles „Deň Kobeho Bryanta“, keďže čísla 8 a 24 nosieval počas hráčskej kariéry na drese. Okrem Vanessy Bryantovej dostal v rámci rovnakého konania odškodné aj Chris Chester, ktorý pri spomenutej nehode prišiel o manželku a dcéru.

Prepravná spoločnosť

Bryantová žalovala aj prepravnú spoločnosť, ktorej patrí vrtuľník a zosnulého pilota. Polícia v Los Angeles sa údajne dohodla na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 2,5 milióna dolárov s inými pozostalými po nehode.

Záchranári podľa Bryantovej porušili zákon tým, že si bezdôvodne odfotili jej manžela a zábery ukázali aj kolegom, ktorí neboli na mieste tragédie.

Údajne ich videlo spolu až 30 ľudí. Vdova odmietla, že by konala pod vplyvom emócií alebo že by chcela na smrti svojich blízkych zarobiť. Polícia fotografie vymazala skôr ako sa dostali do médií alebo na internet.

Kobe Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších basketbalistov modernej éry v NBA. Počas 20-ročnej hráčskej kariéry Bryant v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 aj Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016.