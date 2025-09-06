Poštová doprava do USA klesla po zrušení daňovej výnimky o viac ako 80 percent

Poštová doprava do Spojených štátov klesla o viac ako 80 %. Dôvodom je zavedenie nových ciel zo strany Washingtonu. Až 88 poštových operátorov na celom svete úplne alebo čiastočne pozastavilo svoje služby, uviedla Univerzálna poštová únia (UPU).„UPU, agentúra OSN pre poštovú spoluprácu, pracuje na rýchlom vývoji nového technického riešenia, ktoré pomôže opäť spustiť poštovú dopravu do USA“, uviedol generálny riaditeľ Masahiko Metoki vo vyhlásení.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila koncom júla, že od 29. augusta zruší daňovú výnimku na malé zásielky smerujúce do USA. Tento krok vyvolal vlnu oznámení od poštových služieb v Austrálii, Británii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Taliansku a Japonsku, že väčšinu zásielok smerujúcich do USA už nebudú prijímať.
UPU uviedla, že údaje vymieňané medzi poštovými operátormi prostredníctvom jej elektronickej siete ukázali, že doprava do USA klesla 29. augusta o 81 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
„Ďalej 88 poštových operátorov informovalo UPU, že pozastavili niektoré alebo všetky poštové služby do USA, kým nebude implementované riešenie,“ dodala organizácia. Medzi nimi sú nemecká Deutsche Post, britská Royal Mail a dvaja operátori v Bosne a Hercegovine.
UPU so sídlom vo švajčiarskom Berne bola založená v roku 1874 a má 192 členských štátov. Stanovuje pravidlá pre medzinárodnú poštovú výmenu a odporúča opatrenia na zlepšenie služieb.