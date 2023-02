Posolstvo noci. Odhaľte fascinujúci svet snívania

Vydajte sa po stopách svojich snov a ponorte sa do fascinujúceho sveta snívania!

Úžasná, vizuálne príťažlivá kniha Posolstvo noci je dokonalým sprievodcom na vašej ceste odhaľovania významu snov. A nielen to.

V knihe nájdete:

ako si vytvoriť ideálne prostredie na spánok,

ako využiť sny pri osobnom raste,

témy a techniky na výklad snov,

ilustrácie na prebudenie vlastných asociácií, ktoré sú potrebné na pochopenie sna.

Vysvetlí vám tiež, ako sa vám v snoch prihovára vaše nevedomie a ako vás vo forme symbolov varuje a upozorňuje na chyby, ktorých sa dopúšťate v bdelom živote. Autorka pritom nadväzuje na odkazy takých priekopníkov v tejto oblasti, akými boli S. Freud či C. G. Jung.

„Celý život som zasvätila skúmaniu významu snov a ich pretvárajúcej sily a potenciálu. Dúfam, že Posolstvo noci vám pomôže zaľúbiť sa do vašich snov, lebo viete čo? Keď sa zaľúbite do vlastných snov, zaľúbite sa do seba, a práve tam sa začína všetka mágia. Želám vám všetkým divoké a úžasné sny,“ odkazuje autorka Theresa Cheung.

Vytvorte si dokonalé prostredie pre spánok, naučte sa, ako sa na sny rozpamätať a využite tieto znalosti pre svoj osobný rast. Tento krásne ilustrovaný snár so špecifickým obrazovým materiálom vás naučí efektívne používať techniky výkladu snov a pochopiť množstvo snových symbolov. Zistite, čo znamenajú osobne pre vás, čo o vás hovoria a čo vám prinesú!

Pozrite si video autorky Theresy Cheung:

Prvá časť knihy vás poučí o tom, čo máte urobiť večer predtým než zhasnete svetlo. Vysvetlí vám zásady a teóriu snov – dozviete sa ako spať zdravo, pochopíte vedecké metódy interpretovania snov, lepšie si svoje sny budete pamätať, pričom sa stanete ich vykladačmi a budete ich ovládať pomocou lucidného snívania.

Druhá časť knihy vás najprv naučí, ako máte interpretovať sny – čo vám vlastne hovoria? Každý sen sa zaradí do jednej z nižšie uvedených kategórií a keď zistíte, aký typ sna ste zažili, urobíte prvý krok k jeho pochopeniu. Potom nasleduje zoznam tém – obsahov alebo príbehov –, aké v sne nepochybne občas prežívate.

Kniha Posolstvo noci. Fascinujúci svet snívania vyšla vo vydavateľstve Ikar.

