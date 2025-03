Poľský premiér je za odstúpenie od zmluvy o zákaze protipechotných nášľapných mín

Poľský premiér Donald Tusk podporuje odstúpenie svojej krajiny od zmluvy zakazujúcej používanie protipechotných nášľapných mín.

„Odporúčam kladné stanovisko, aby Poľsko odstúpilo od Ottawského dohovoru a prípadne od Dublinského dohovoru,“ povedal Tusk v parlamente a objasnil, že má na mysli dohody o „protipechotných mínach a kazetovej munícii„.

Najmenej dve členské krajiny Severoatlantickej aliancie, a to Fínsko a Litva, ktoré tiež tiež susedia s Ruskom, v ostatných mesiacoch začali uvažovať o vystúpení od Ottawského dohovoru o zákaze protipechotných nášľapných mín.

„Povedzme si na rovinu: Nie je to nič pekné, nič príjemné. My to veľmi dobre vieme,“ povedal Tusk. „Problém je v tom, že v našom prostredí to majú tí, ktorých sa môžeme obávať, alebo tí, ktorí sú vo vojne,“ dodal.

Od zmluvy o zákaze kazetových bômb z dôvodu bezpečnostných hrozieb zo strany Moskvy vo štvrtok odstúpila Litva.