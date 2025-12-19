Poľská jazda Gašparíka. Górnik zimuje takmer na špici, slovenský kouč mení Zabrze od základov

Keď Michal Gašparík v lete 2025 opúšťal komfortné prostredie Spartaka Trnava a mieril do Poľska, otáznikov bolo viac než istôt. Slovenský tréner však už po jesennej časti sezóny 2025/2026 dokazuje, že rozhodnutie prevziať Górnik Zabrze bolo správne. Tradičný klub, 14-násobný poľský šampión, prezimuje na 2. mieste Ekstraklasy so ziskom 30 bodov, rovnako ako líder Wisła Płock.
Hoci Górnik doplatil na slabší záver jesene, keď v posledných štyroch dueloch získal len jeden bod, Gašparíkova stopa v Zabrze je výrazná. V rozhovore pre portál Roosevelta81.pl slovenský kouč otvorene porozprával o výzvach, kádri, slabinách aj ambíciách na jar.
„Od začiatku som cítil, že to bude dobré rozhodnutie“
Gašparík sa netají tým, že ani s odstupom času by svoje rozhodnutie nemenil. „Aj predtým, aj teraz som cítil, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. Pre mňa aj pre celý štáb, pre chalanov zo Slovenska, s ktorými sme prišli do Górniku. Ekstraklasa sa nám veľmi páči,“ uviedol rodák z Trnavy, ktorý v piatok oslávil 44. narodeniny.
Vyzdvihuje nielen kvalitu ligy, ale aj atmosféru v klube. „Všetko, čo som o Górniku vedel a počul, sa potvrdilo. Povedali, že v klube je veľmi dobrá atmosféra, že sa neustále rozvíja, všetci v klube chcú, aby sa Górnik zlepšoval a neustále posúval vpred,“ dodal.
Analýzy, dáta a zatvorené tréningy – zmena myslenia v Zabrze
Jedným z prvých krokov nového realizačného tímu bolo zefektívnenie analytickej práce. To, čo bolo v Trnave štandardom, v Górniku chýbalo. „Prekvapilo ma, ako to v Górniku vyzeralo predtým, čo sa týka analýz. Predtým nebol Live Data k dispozícii počas tréningov. Bolo to pre mňa zvláštne,“ priznal Gašparík a dodal, že zmeny sa dotkli aj režimu tréningov, ktoré už nie sú verejné.
„Zdôrazňoval som, že aby bol náš tréning kvalitný a efektívny. Aby každý na ulici nevidel, čo trénujeme, aké máme taktické možnosti a plány.“
Podľa trénera sa výsledky dostavili aj priamo na ihrisku: „Podarilo sa nám súperov niekoľkokrát prekvapiť rôznymi taktickými plánmi.“
Slabý finiš jesene – únava, zranenia aj taktika
Posledné kolá odhalili limity tímu. „Je nemožné udržať si túto formu počas celého kola,“ prízvukuje Gašparík, ktorého prekvapil najmä prepad v defenzíve.
„V posledných dvoch zápasoch sme inkasovali deväť gólov. Boli to veľmi zvláštne zápasy.“ Výraznú rolu zohrali podľa neho aj absencie v strede poľa: „Stratili sme dvoch stredných záložníkov. Nemohli sme robiť striedania kus za kus.“
Jar rozhodne, ambície sú jasné
Napriek slabšiemu záveru jesene zostáva cieľ jasný – zostať na špici. „Je kľúčové, aby sme jarnú sezónu začali dobre. Máme pred sebou prvé dva zápasy doma.“
Górnik zároveň pokračuje aj v Poľskom pohári, kde už je medzi osmičkou najlepších. „Poľský pohár sme brali veľmi vážne a myslím si, že všetci cítili, že ho chceme vyhrať,“ skonštatoval Gašparík, ktorý zároveň zdôraznil, že na to, aby mužstvo zo Zabrze mohlo hrať o najvyššie priečky, nesmie sa počas zimy oslabiť.