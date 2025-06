Polovične úspešný deň v Bratislave. Volejbalisti neuspeli proti Fínsku, Slovenky však triumfovali - FOTO

Slovenskí volejbaloví reprezentanti majú za sebou prvý zápas v Zlatej Európskej lige. V bratislavskej Gopass Aréne podľahli Fínom jednoznačne 0:3 na sety.

Favoritovi vzdorovali len v prvom sete, ktorý prehrali 21:25. Vo zvyšných dvoch Severania dovolili volejbalistom spod Tatier uhrať len 25 bodov, píše web slovakvolley.sk.

Slováci odohrajú druhý zápas na turnaji v nedeľu 8. júna o 15.00 h proti Severnému Macedónsku. Balkánci sa ešte predtým stretnú práve s Fínskom o 15.00 h v sobotu 7. júna.

Zničili ich

„Dobre sme hrali len do desiateho bodu v prvom sete, potom sme sa dostali do problémov. Fíni nás prevýšili po všetkých stránkach a v druhom i treťom sete nás zničili. Musíme sa dať dokopy a pripraviť sa na zápas proti Severnému Macedónsku,“ uviedol tréner Steven Vanmedegael.

Kapitán Jakub Ihnát povedal, že súperi si dobre prihrávali. „Dominovali v obrane na sieti, kde nás jasne prevýšili. Musíme si tento zápas dôkladne rozobrať. Robili sme, čo sme mohli, ale jednoducho to nešlo. Hlavy však nedávame dole, budeme makať a na ďalší zápas sa pripravíme naplno,“ zdôraznil podľa uvedeného webu.

Hladká výhra

Slovenky na domácom turnaji Zlatej Európskej ligy v prvom zápase ukázali svoju kvalitu a Azerbajdžan zdolali hladko 3:0.

V tohtoročnej edícii súťaže si tak reprezentantky spod Tatier vybojovali druhú výhru a v nedeľu o 18.00 h ich čakajú volejbalistky Čiernej Hory.

Balkánky si ešte predtým zmerajú sily s Azerbajdžankami v sobotu o 18.00 h, píše webstránka slovakvolley.sk.

Užili si atmosféru

„Zápas bol nervózny. Robili sme množstvo zbytočných chýb. Nie je to náš optimálny výkon, ale zvládli sme to. Dôležité je to, že sme vyhrali 3:0. Naša hra mala chyby, ale to si vysvetlíme a snáď pustíme „ručnú“ brzdu dolu. Určite máme na viac. Som rád, že sme na ihrisku videli viacero hráčok a na nedeľu sa pripravíme ešte lepšie,“ prezradil kouč Michal Mašek.

„Zo začiatku sme boli nervózne, ale dostali sme sa do toho. Zatlačili sme súperky na servise a útočili sme tvrdšie. Sme rady, že sme ukončili zápas víťazstvom 3:0. Z mojej strany sa mi zdal výkon kostrbatý, ale som rada, že to takto dopadlo. Veľmi sme si užívali atmosféru v hale a vážime si to,“ doplnila pre spomínaný web univerzálka Karin Šunderlíková.

V tabuľke Zlatej Európskej ligy sa Slovenky nachádzajú po troch odohraných dueloch na piatej pozícii. Postup do semifinále súťaže je zaručený prvým štyrom celkom, naše majú zatiaľ horšie skóre ako Španielky.

Všetkých 12 zúčastnených štátov však má dokopy odohrať šesť súbojov, niektorým chýbajú ešte štyri, iným zase tri. Rozhodovať sa teda bude až nasledujúci víkend.