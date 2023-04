Pollák navrhol odškodnenie nezákonne sterilizovaných osôb, päťtisíc eur by dostali najmä rómske ženy

Poslanec Peter Pollák (OĽaNO) predložil do Národnej rady SR návrh na vydanie zákona o jednorazovom odškodnení osôb, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom.

Ženy z rómskych komunít

Sumu 5 000 eur by mali podľa jeho návrhu dostať všetky obete od roku 1966 do roku 2004. Hraničný termín pre podanie žiadosti o odškodnenie je 31. december 2025, po jeho uplynutí nárok zaniká.

„Vzhľadom na skutočnosť, že je predpoklad, že väčšinu žiadateľov budú tvoriť ženy z marginalizovaných rómskych komunít, zámerom zákonodarcu je poskytnúť všetkým oprávneným osobám dostatočný čas nielen na oboznámenie sa so zákonom, ale aj na dôslednú prípravu žiadosti vrátane zabezpečenia všetkých potrebných príloh,“ uviedol Pollák v zdôvodnení návrhu.

Sterilizácia žien

Cieľom návrhu je uzavretie tejto ľudsko-právnej a spoločenskej témy, v súvislosti s ktorou sa vláda v roku 2021 uznesením ospravedlnila za sterilizácie žien v rozpore s právom.

„Návrh zákona reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv a zároveň napravenie krivdy spôsobenej komunistickou politikou v oblasti reprodukčného zdravia skupiny žien,“ poukázal Pollák.

Rozhodovanie o žiadostiach

Odškodnenie sa má týkať výlučne sterilizácií, ktoré boli v rozpore s právom vykonané v zdravotníctvom zariadení na území Slovenskej republiky. O žiadostiach má rozhodovať ministerstvo zdravotníctva.

V susednom Česku, kde už takýto zákon majú, prišlo do 500 žiadostí. Predkladateľ nepredpokladá, že by na Slovensku bolo vykonaných násobne viac sterilizácií ako v Česku. Ak by prišlo 1 000 žiadostí, predstavoval by dopad na štátny rozpočet sumu päť miliónov eur.