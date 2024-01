Politológ: Danko hrá svoju vlastnú hru a ide mu to mimoriadne zle

Andrej Danko hrá svoju vlastnú hru, na svojom malom pieskovisku a ide mu to mimoriadne zle. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík s tým, že kandidatúra na prezidenta dvoch predsedov koaličných án nevypovedá o samotnej koalícii, ale ide skôr o záležitosť Danka.

„O Petrovi Pellegrinim sa hovorilo od koaličného vyjednávania ako o koaličnom kandidátovi na post prezidenta. Dokonca nemožno vylúčiť tézu, že to mohla byť jedna z podmienok vstupu Hlasu do koalície,“ uviedol politológ.

Danko nemá šancu stať sa prezidentom

Predseda Slovenskej národnej strany podľa neho ukazuje, čo je mu prednejšie. „Je to jeho osobný stranícky a mocenský záujem,“ dodal politológ, podľa ktorého Danko nemá reálnu šancu stať sa prezidentom.

„Nemá na to mentálne vybavenie ani komunikačný talent. Navyše, po jeho ávnej dopravnej nehode ukázal, že si nevidí ďalej od špičky svojho nosa. Že sa cíti ako nadčlovek, ktorý je nad nami ostatnými,“ dodal Štefančík.

Stále zrejme nepoznáme všetkých kandidátov

Štefančík sa pozrel aj na to, či by mohol vstup nových prezidentských kandidátov zamiešať karty. Noví kandidáti na prezidenta podľa politológa nezabránia tomu, aby sa Peter Pellegrini dostal do druhého kola prezidentských volieb.

„Len to nebude s takým jasným náskokom, akoby to bolo bez týchto kandidátov. Zatiaľ ide o neškodných kandidátov, ktorí Pellegriniho nemôžu ohroziť,“ načrtol politológ. Kandidatúru ohlásil predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko, bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin a Marián Kotleba (ĽSNS).

Problém podľa politológa môže mať však druhá strana. „Stále nepoznáme kandidáta Igora Matoviča, či maďarských án, ktorí môžu odoberať hlasy Ivanovi Korčokovi,“ uviedol politológ s tým, že je tiež otázne, či sa neobjaví aj nejaký ďalší nový kandidát.