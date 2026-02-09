Politika 24 opäť so skvelým výsledkom

Živé vysielanie s predsedom SaS Branislavom Gröhlingom zasiahlo 95-tisíc divákov v univerzálnej cieľovej skupine.
Pozvanie do živého vysielania relácie POLITIKA 24 prijal v nedeľu 8. februára predseda SaS Branislav Gröhling. S moderátorkou diskutovali o aktuálnej situácii v strane a o budúcnosti SaS, o opozičnom spájaní pred voľbami, ale aj o odvolávaní členov vlády a o ďalších témach.
Diváci si ani druhú februárovú nedeľu nenechali ujsť diskusnú reláciu
POLITIKA 24. Tá včera oslovila 95-tisíc divákov (AvRch000). Dosiahla sledovanosť 1,0 % a podiel 4,6 % (CS 12+).
Večerná repríza relácie zasiahla ďalších 25-tisíc divákov (AvRch000) z univerzálneho publika.
