Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu

K zločinu došlo vo večerných hodinách cez víkend.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Polícia, páska
Foto: www.facebook.com
Senec Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Senec

Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony za účelom objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo v sobotu 6. septembra vo večerných hodinách v rodinnom dome v Senci. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Silvia Šimková
Okruhy tém: Policajné vyšetrovanie Vražda

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk