Policajti vyšetrujú vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu

Polícia vyšetruje vraždu v Senci, obvinili 38-ročnú Michaelu D. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, aktuálne vykonávajú všetky potrebné úkony za účelom objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo v sobotu 6. septembra vo večerných hodinách v rodinnom dome v Senci. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie informácie poskytnú, keď to procesná situácia umožní.
