Podravka nám na Slovensku chutí už 30 rokov

Keď sa pri stole ozve: Podaj mi Podravku!, všetci okamžite vieme, o čom je reč. V našich hlavách sa objaví známe logo so žmurkajúcim kuchárom či červeno-biely obal Ochucovadla. Ruku na srdce, asi niet Slovenky či Slováka, ktorí by značku Podravka nepoznali. A niet sa čomu čudovať! Kvalitu a chuť výrobkov tejto stálice našich kuchýň preverilo niekoľko generácií gazdiniek a kuchárov a v súčasnosti ich nájdeme skoro v každej slovenskej domácnosti.

Vedeli ste, že s Podravkou varíme na Slovensku už jubilejných 30 rokov? Poznáme ju však omnoho dlhšie, a to v podobe najznámejšieho a najpredávanejšieho výrobku tejto značky v súčasnosti: Ochucovadla Podravka. Práve tradičnú zmes soli, sušenej zeleniny a kvalitných korenín si dovážali už naši starí rodičia z bývalej Juhoslávie. Značka si dáva od svojho vzniku záležať na tom, aby bola svojim zákazníkom nablízku. „V Podravke našich zákazníkov pozorne počúvame a vynakladáme všetko úsilie na dosiahnutie najvyššej kvality výrobkov. O tom, že ideme správnou cestou, svedčí aj fakt, že každé 3 sekundy sa na Slovensku predá 1 výrobok značky Podravka,“ hovorí Miroslav Rybár, generálny riaditeľ spoločnosti Podravka International na Slovensku, ktorá oslavuje 30 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Viac na www.podravka.sk.

Značka, ktorá inšpiruje

Podravku milujú nielen skúsené gazdinky, ale aj tí, ktorí sa ešte len pokúšajú z času na čas uvariť niečo dobré. S radosťou však po nej siahnu aj ostrieľaní šéfkuchári! Príkladom je šéfkuchár Peter Varga, známy z televíznej obrazovky, ktorého kuchárske umenie ocenili aj svetové celebrity! V spolupráci s Podravkou pripravil vynikajúce recepty, v ktorých dominoval Ajvar, paprikovo-baklažánová dobrota bez konzervantov. Kreatívne ajvarové recepty obleteli pred letnou sezónou Slovensko a mnohých inšpirovali ochutnať svieže a chutné jedlá v spojení s Ajvarom Podravka.

Značka Podravka myslí na všetkých svojich zákazníkov, vrátane mladej generácie. Určite si spomeniete na Podravku do vrecka! Táto limitovaná edícia legendárneho Ochucovadla pobláznila slovenský internet a známych influencerov. Podravka pripravila špeciálne upravenú kľúčenku naplnenú Ochucovadlom, ktorá bola dostupná len v obmedzenom množstve. Vďaka tomu bolo možné mať Ochucovadlo neustále pri sebe a dochutiť jedlo kdekoľvek a kedykoľvek. Aj prostredníctvom tejto

Kampane značka zistila, aká je mladá generácia vynaliezavá! Viete o tom, že s Podravkou chutí lepšie dokonca aj sushi, pukance či chlebík s maslom?

Z dnešného Chorvátska až k nám

Potravinársky koncern Podravka vznikol ako rodinná firma v bývalej Juhoslávii, v meste Koprivnica. V čase založenia slovenskej pobočky v roku 1993 mala spoločnosť 3 produktové línie – Ochucovadlo, instantné polievky a cestoviny s omáčkou Talianetta. „Naším najväčším úspechom je dlhodobá dôvera zákazníkov, ktorú si veľmi vážime. Aj to je dôvodom, prečo na trh neustále prinášame nové výrobky. V súčasnosti patrí do portfólia značky Podravka na Slovensku viac ako 100 sortimentových položiek predávaných pod štyrmi značkami,“ uvádza Miroslav Rybár. Celkovo je pod značkou Podravka predávaných viac ako 1 000 výrobkov, a to na viac ako 70 trhoch sveta.

Inovácie a novinky pribudli aj v tomto roku

„Ročne rozdistribuujeme na slovenskom trhu v priemere 6 200 ton výrobkov. Červené logo Podravka zastrešuje väčšinu našich produktov. Legendárneho a zákazníkom dobre známeho žmurkajúceho šéfkuchára nájdete na Ochucovadle a bujónoch,“ objasňuje Miroslav Rybár.

Červeným logom Podravka sú označené výrobky ako cestoviny, paradajkové produkty, kečup, omáčky či vegánska pochúťka Ajvar. V roku 2002 sa súčasťou rodiny Podravka stala úspešná značka strukovín a ryže Lagris a o 5 rokov neskôr pribudli aj rybacie konzervy EVA. Na aktuálne trendy zdravého varenia a stravovania reagovala Podravka produktovým radom NATUR. „Línia výrobkov NATUR sa vyznačuje kvalitnými a prírodnými ingredienciami bez pridaného glutamanu, umelých aróm, farbív či konzervantov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Podravka International a dodáva: „Rok 2023 je taktiež bohatý na inovácie. Do nášho portfólia pribudlo niekoľko noviniek, ako napríklad rezancové polievky Fini-Mini Noodles, Ochucovadlo Podravka BIO či Zeleninová koreniaca pasta Podravka NATUR.“

Obľúbené Ochucovadlo Podravka

Vedeli ste, že od roku 1993 si Ochucovadlo Podravka konštantne udržiava viac ako 50 % podielu na trhu* v kategórii ochucovadiel? Každoročné výsledky dokonca ukazujú, že zákazníci sú značke Podravka dlhodobo lojálni, čo nie je v tomto segmente vôbec samozrejmosťou. Však skúste nahliadnuť do komory či skrinky s koreninami a pravdepodobne objavíte Ochucovadlo Podravka. Ani vy si predsa neviete predstaviť nedeľný vývar bez Podravky, že? Tak nech vám chutí!

*Na základe RMS údajov spoločnosti NielsenIQ v kategórii ochucovadlá za posledných 12 mesiacov (končiacich decembrom 2022), podľa ktorých je Podravka vedúcou značkou na slovenskom maloobchodnom trhu z hľadiska predaja vo finančnom vyjadrení (2023, NielsenIQ).

