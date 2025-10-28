Podpora ekonomiky a rodín po poľsky - KOMENTÁR

Poľská daňová reforma, zakotvená v programe „Polski Ład“ a doplnená zákonom z októbra 2025, predstavuje ambiciózny pokus o stimuláciu ekonomiky a finančnú podporu domácností. Tento krok si zaslúži pozornosť.
Zníženie DPH na 22 percent
Kľúčovým prvkom reformy je oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb (PIT) pre rodičov s najmenej dvomi deťmi pri ročnom príjme do 140 000 PLN (približne 33 000 eur). Priemerná rodina s mesačným príjmom 12 000 PLN tak ušetrí vyše 11 000 PLN ročne, čo zvyšuje disponibilný príjem a podporuje spotrebu.
Reforma ďalej znižuje DPH z 23 na 22 percent a ruší daň z kapitálových ziskov, čím stimuluje investície domácností. Súčasťou je aj program na prilákanie investícií v hodnote 100 miliárd PLN, ktorý má posilniť kapitálový trh. Tieto opatrenia nadväzujú na skoršie prvky „Polski Ład“ z roku 2021, ako sú nezdanené dôchodky do 2 500 PLN mesačne, podpora pracujúcich seniorov či „Kapitál starostlivosti“ (12 000 PLN na druhé dieťa vo veku 12 až 36 mesiacov).
Reforma čelí aj výzvam
Z makroekonomického hľadiska je reforma navrhnutá tak, aby zvýšila kúpnu silu, podporila spotrebu a tým aj rast HDP. Prorodinné opatrenia, vrátane rozšírenia škôlok a záruk na bývanie bez vlastného vkladu, reagujú na demografickú krízu, ktorá ohrozuje dlhodobú udržateľnosť poľského sociálneho systému. Verejná podpora je značná – 76 percent Poliakov považuje reformu za potrebnú a 66 percent oceňuje jej ekonomický prínos.
Na druhej strane, reforma čelí aj výzvam. Pôvodný „Polski Ład“ z roku 2022 narazil na problémy s implementáciou, čo viedlo k poklesu príjmov niektorých skupín, ako sú učitelia či SZČO, a vyžiadalo si korekcie. Súčasný model zvýhodňuje vyššie príjmové skupiny, kým nízkopríjmové domácnosti benefitujú minimálne, keďže už predtým podliehali nižším daňovým sadzbám alebo boli oslobodené.
financovania reformy cez „utesnenie daňového systému“ v hodnote 14 miliárd PLN je považovaný za optimistický, čo zvyšuje riziko rozpočtového deficitu. Reforma navyše vyvoláva otázky o sociálnej spravodlivosti, keďže bezdetní alebo slobodní občania môžu pociťovať diskrimináciu.
Poľská daňová reforma je odvážnym krokom, ktorý kombinuje ekonomickú stimuláciu s prorodinnou politikou. Jej úspech však závisí od efektívnej implementácie a udržateľného financovania. Pre Slovensko, kde rodiny zápasia s vysokými životnými nákladmi, môže byť poľský model inšpiráciou, no vyžaduje si opatrný prístup k vyváženiu rozpočtových dopadov a sociálnej inkluzívnosti.