Po premiérach na niekoľkých kontinentoch film Profesionálny rodič uvidia aj Slováci

Film Profesionálny rodič sa v máji tohto roku vydal na púť naprieč kontinentmi. Krátkometrážna filmová snímka, ktorú nakrútil Slovák Erik Jasaň, v koprodukcii s držiteľom Zlatej palmy – rumunským filmárom Marianom Crisanom, si doposiaľ získala publikum na filmových festivaloch CineLebu, Balinalea naposledy na HollyShorts v Los Angeles.

Mnoho pozitívnych ohlasov

Profesionálny rodič v meste anjelov získal mnoho pozitívnych ohlasov. VOD platforma bitpix TV, ktorá je partnerom festivalu HollyShorts, film označila za najzaujímavejší zo sekcie Family Drama. „Silný a jedinečný je film Erika Jasaňa o Slovenke, ktorá sa zhostila úlohy výchovy mladého rómskeho dievčaťa,“ hovorí recenzia.

Chválou nešetrili ani Elu Lehotskú, ktorá sa vo filme stala profesionálnym rodičom a začala sa starať o rómske dievčatko a to aj na úkor bezproblémového fungovania vlastnej rodiny. „Ela Lehotská vo filme zažiarila, odviedla neuveriteľnú prácu, ktorá ukazuje nuansy a komplikácie života v tejto časti spoločnosti,“ naráža portál na tému rómskej otázky.

https://vimeo.com/826862756

Ďalšiu skvelú recenziu napísal i ďalší filmový portál, For The Love Of Cinema, ktorý zverejňuje recenzie artových filmov.

„Pozitívne recenzie od odbornej verejnosti si veľmi vážim. Pre mňa bolo zaujímavé sledovať reakcie zahraničných divákov, pre ktorých je slovenské prostredie nepoznané. Film obsahuje aj tvrdší humor a diváci to prijali so smiechom, čo ma úprimne potešilo. Po skončení filmu bol potlesk dlhší ako samotné titulky, čo ma potešilo ešte viac. Zadosťučinením boli aj reakcie po premietaní. Tento film zasiahol najmä černošskú komunitu, ktorá sa najviac dokázala stotožniť s témou filmu. Počas festivalu sme mali viacero pracovných, ale aj priateľských stretnutí,“ hovorí Erik Jasaň.

Stretnutia s výraznými osobnosťami

Na prezentácii snímky v Hollywoode sprevádzal Jasaňa český režisér a producent Patrik Křivánek.

„Mal som tú česť spolu s Erikom reprezentovať Profesionálneho rodiča na prestížnom filmovom festivale HollyShorts. Bolo mi potešením sledovať, ako vypredaná sála nadšene reaguje na príbeh z východného Slovenska. Z reakcií po premietaní bolo jasné, že americké publikum sa dokázalo s témou filmu stotožniť, práve preto, že téma rasizmu je univerzálne relevantná – či už sa jedná o Slovensko alebo Spojené štáty, kde sa rasizmus prevažne dotýka černošských, hispánskych a ázijských komunít,“ približuje Křivánek.

Dvojici sa počas festivalu pošťastilo stretnúť s niekoľkými výraznými osobnosťami ako aj riaditeľom festivalu Danielom Sol. „Daniel bol skutočne rád, že sme prišli až zo Slovenska. Počas otváracieho večera sme sa stretli s Bellou Thorne. Mali sme viacero eventov, ktoré boli špeciálne pre filmárov, ktoré organizoval Kodak,“ vysvetľuje Jasaň, že účasť na festivale im dala omnoho viac, ako len možnosť odprezentovať svoje dielo.

Dočkajú sa aj krajania

Film Profesionálny rodič bude mať aj slovenskú premiéru! A to na filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch. Premiéra je naplánovaná na 13. septembra 2024 o 16:30 v Kine Arte. Premietanie sa nezaobíde bez účasti tvorcov snímky a to režiséra Erika Jasaňa, herečky Ely Lehotskej, ale aj detskej protagonistky Kláry Svitekovej, ktorá stvárnila Ingridinu dcéru – Martinku.

Po premietaní snímky je naplánovaná aj diskusia s tvorcami filmu. „Cinematik navštevujem už niekoľko rokov. Je to skvelý festival, kde si človek dokáže oddýchnuť, načerpať sily, ale zároveň dokáže odísť motivovaný a inšpirovaný umeleckou tvorbou filmárov, ktorí tam svoje filmy prezentujú. Preto som nesmierne rád, že náš film bude mať slovenskú premiéru práve na Cinematiku v Piešťanoch,“ hovorí režisér filmu Profesionálny rodič, Erik Jasaň na záver.