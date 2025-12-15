Platforma Airbnb dostala v Španielsku 64-miliónovu pokutu za nelegálne prenájmy

Pokuta zodpovedá šesťnásobku nelegálneho zisku, ktorý platforma získala od upozornenia na porušenia až po odstránenie inzerátov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Airbnb, logo
Foto: ilustračné, SITA/AP
Španielsko Ekonomika Ekonomika z lokality Španielsko

Španielska ľavicová vláda v pondelok oznámila, že udelila platforme Airbnb pokutu vo výške viac ako 64 miliónov eur za zverejňovanie ponúk zakázaných prenájmov v čase, keď krajina čelí bytovej kríze. Ministerstvo pre spotrebiteľské záležitosti uviedlo, že pokuta je konečná a spoločnosť musí „odstrániť nelegálny obsah“.

Podľa ministerstva až 65 122 inzerátov na Airbnb porušilo spotrebiteľské pravidlá – išlo najmä o ponuky bez licencie alebo s nesprávnymi licenčnými údajmi. Pokuta zodpovedá šesťnásobku nelegálneho zisku, ktorý platforma získala od upozornenia na porušenia až po odstránenie inzerátov.

Turistický boom síce podporuje španielsku ekonomiku, no zároveň zvyšuje obavy z nedostupného bývania, ktoré je prioritou menšinovej koaličnej vlády. Španielsko, druhá najnavštevovanejšia krajina sveta, privítalo v roku 2024 rekordných 94 miliónov turistov a tento rok môže číslo prekonať. Obyvatelia miest ako Barcelona vinia krátkodobé prenájmy z prehlbovania bytovej krízy a zmeny charakteru štvrtí.

V júni ministerstvo nariadilo platforme Booking.com odstrániť viac ako 4‑tisíc nelegálnych ponúk.

„Tisíce rodín žijú na hrane pre problémy s bývaním, zatiaľ čo niektorí bohatnú na modeloch, ktoré ľudí vytláčajú z domovov,“ uviedol minister pre ochranu práv spotrebiteľov Pablo Bustinduy. Dodal, že žiadna firma „bez ohľadu na veľkosť či moc“ nestojí nad zákonom, najmä pokiaľ ide o bývanie.

Firmy a inštitúcie: AirbnbBooking
Okruhy tém: Airbnb kratkodobe prenajmy Pokuta Španielska vláda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk