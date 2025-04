Písanie titulov za menom a pred menom: ktorý kam patrí?

Písanie titulov pred menom alebo za menom môže byť niekedy mätúce – najmä keď existuje množstvo rôznych typov titulov a certifikácií. V tomto článku si vysvetlíme, ktoré tituly patria pred meno a ktoré zaň. Zameriame sa najmä na akademické tituly, ale pozrieme sa aj na ďalšie možnosti vzdelávania mimo vysokých škôl. Kurzy s certifikáciou, odborné skúšky či profesijné tituly a označenia – aj tie si zaslúžia svoje miesto v podpise.

Ak chcete mať jasno v tom, čo znamenajú jednotlivé tituly a ako ich správne uvádzať, čítajte ďalej.

Aké tituly môžete získať vzdelávaním sa?

Vzdelaním možno získať viacero druhov titulov, ktoré sa líšia podľa úrovne a typu štúdia. Na Slovensku aj v zahraničí existujú štandardné akademické tituly, ale aj profesijné a čestné tituly. Tu sú tie najbežnejšie:

1. Titul pred menom (napr. Mgr., Ing., MUDr.)

Tieto tituly sa získavajú absolvovaním vysokej školy:

Bc. – bakalár, prvý stupeň vysokoškolského štúdia (napr. Bc. Ján Novák)

bakalár, prvý stupeň vysokoškolského štúdia (napr. Bc. Ján Novák) Mgr. – magister, nadväzujúce štúdium (napr. Mgr. Eva Kováčová)

magister, nadväzujúce štúdium (napr. Mgr. Eva Kováčová) Ing. – inžinier, technické, ekonomické alebo prírodovedné odbory

inžinier, technické, ekonomické alebo prírodovedné odbory MUDr – doktor medicíny

doktor medicíny MVDr – doktor veterinárnej medicíny

doktor veterinárnej medicíny JUDr, PhDr., PharmDr., RNDr., – titul získaný rigoróznou skúškou po magisterskom štúdiu

Kombinovanie rovnakých titulov z rôznych škôl – ako to napísať?

Ak má niekto rovnaký titul z dvoch rôznych škôl, medzi titulmi sa uvádza skratka et, čo v latinčine znamená „a“. Napríklad ak niekto získal titul Mgr. na dvoch fakultách, môže používať označenie Mgr. et Mgr. Toto pravidlo platí aj pre iné tituly, napríklad PhDr. et PhDr., a slúži na vyjadrenie, že ide o dva samostatné študijné programy s rovnakým titulom.

2. Titul za menom (napr. PhD., MBA)

Ide o vyšší stupeň alebo profesijné tituly:

PhD. – doktor filozofie (tretí stupeň vysokoškolského štúdia)

doktor filozofie (tretí stupeň vysokoškolského štúdia) ArtD, PaedDr., ThDr. – odborné doktoráty v umení, pedagogike, teológii atď.

odborné doktoráty v umení, pedagogike, teológii atď. MBA, DBA, LL.M., MPH – profesijné tituly často získané v zahraničí alebo súkromných vzdelávacích inštitúciách, ktoré ponúkajú online kurzy pre získanie profesijných titulov MBA, DBA a ďalších (zvyčajne nie sú akademickými titulmi v zmysle zákona)

3. Zahraničné tituly

V mnohých krajinách sa používa odlišné značenie, napríklad:

B. A. (Bachelor of Arts), B.Sc. (Bachelor of Science) – bakalárske štúdium

bakalárske štúdium M. A. (Master of Arts), M.Sc. (Master of Science) – magisterské štúdium

magisterské štúdium Dr, PhD., EdD., DBA – doktoráty

Zahraničné tituly môžu byť na Slovensku uznané prostredníctvom tzv. nostrifikácie.

Písanie titulov vysokoškolských učiteľov a pedagógov

Písanie titulov vysokoškolských učiteľov sa riadi jasnými pravidlami, ktoré zohľadňujú typ a úroveň dosiahnutého vzdelania, vedecko-pedagogický status aj čestné označenia. Akademické tituly ako Bc., Mgr., Ing. a tituly z rigoróznych skúšok (napr. JUDr., PhDr.) sa píšu pred menom, pričom pri získaní rigorózneho titulu sa už predchádzajúci titul neuvádza.

Doktorandské tituly ako PhD. či vedecká hodnosť DrSc. sa píšu za menom a oddeľujú sa čiarkou. Tituly doc. a prof. sa píšu pred menom, pričom ich funkčné označenia (napr. riadny profesor, emeritný profesor, hosťujúci docent) sa uvádzajú za menom, oddelené čiarkou. V prípade čestného titulu Dr. h. c. sa tento píše pred všetky ostatné tituly ako znak výnimočného spoločenského uznania. Napríklad: prof. Ing. Jozef Nový, PhD., riadny profesor

Neakademické tituly a certifikácie

Okrem štúdia na vysokej škole existuje aj množstvo iných foriem vzdelávania, ktoré sa považujú za významné a niekedy sú aj formálne označené. Hoci sa väčšinou nepíšu ako tituly, môžu byť súčasťou podpisu, profilu alebo životopisu:

Certifikované kurzy – napr. Google Certified, Cisco CCNA, Microsoft Certified Professional

napr. Google Certified, Cisco CCNA, Microsoft Certified Professional Špecializované diplomy – napr. Diplomovaný špecialista (DiS.) po vyššej odbornej škole

napr. Diplomovaný špecialista (DiS.) po vyššej odbornej škole Medzinárodné certifikácie – napr. PMP (Project Management Professional), CFA (Certified Financial Analyst), TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

Tieto označenia sa zvyčajne uvádzame za menom a často v kontexte profesie alebo na vizitke (napr. Ján Novák, PMP).

Foto: VITA Academy

Čo sú profesijné tituly, ako ich získate a kde sa píšu?

Profesijné tituly sú označenia, ktoré môžete získať absolvovaním vzdelávacích programov s online kurzami, špecializovaného štúdia alebo praxe, často mimo tradičného univerzitného systému. Patria sem napríklad tituly ako MBA, LL.M., MPH či PMP, ktoré sú zamerané na manažment, právo, zdravotníctvo alebo projektové riadenie.

Získať ich možno najmä prostredníctvom online vzdelávania, súkromných škôl alebo certifikačných programov. Tieto tituly sa zvyčajne uvádzajú za menom (napr. Ján Novák, MBA) a nie sú považované za akademické podľa slovenského zákona. V praxi však majú vysokú hodnotu a vďaka online kurzom sú dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Čo to je titul MSc.?

Titul MSc. (Master of Science) je medzinárodne uznávaný magisterský titul, ktorý sa udeľuje po absolvovaní špecializovaného štúdia zameraného najmä na technické, prírodné alebo ekonomické odbory. Ide o prestížne profesijné vzdelanie, ktoré kombinuje teóriu s praxou a pripravuje absolventov na náročné pozície v biznise, IT alebo výskume. Zvyčajne sa píše za menom a môže výrazne pomôcť pri kariérnom raste doma aj v zahraničí.

Foto: VITA Academy

Viac informácií o písaní titulov nájdete v Zbierke zákonov SR

Pravidlá o správnom písaní titulov upravuje slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Zároveň sú právne vymedzené aj v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý definuje udeľovanie a používanie akademických titulov.

Tieto dokumenty určujú napríklad, ktoré tituly patria pred meno, ktoré za meno, ako sa uvádzajú viacnásobné tituly či používanie skratky et. Ak chcete ísť viac do hĺbky alebo potrebujete presné formálne znenie, odporúčame si dané dokumenty preštudovať.

Štúdium nie je len o tituloch pred alebo za menom – je to predovšetkým cesta k lepšiemu porozumeniu svetu, sebe samému a svojim možnostiam. Každá nová vedomosť, každá zvládnutá výzva nás posúva bližšie k cieľom, ktoré sme si stanovili – či už ide o kariéru, osobný rast alebo túžbu robiť zmysluplné veci. Nezáleží na tom, či študujete na univerzite, absolvujete online kurz alebo sa učíte z vlastnej iniciatívy – dôležité je, že sa posúvate vpred. Ak premýšľate, či začať – odpoveď je jednoduchá: áno, choďte do toho.

Informačný servis