PharmDr. Vladimír Finsterle: „Zdravie je právo, nie luxus“

Vladimír Finsterle, farmaceut a zakladateľ MojaLekáreň.sk, hovorí, že zdravie má byť dostupné všetkým. Prečo ho považuje za právo a ako vám môže online lekáreň uľahčiť život? Online lekáreň je dnes bežnou súčasťou našich životov, výber krabičiek sa dávno rozšíril o odborné poradenstvo. Vaša lekáreň je tam, kde ste aktuálne aj vy – stačí dostupný internet.

Ako môže každá žena, bez ohľadu na svoj náročný životný štýl, jednoducho a efektívne dbať o svoje zdravie s pomocou internetu?

Pretože to je ten najjednoduchší spôsob, ako sa o seba a svoju rodinu postarať bez toho, aby musela čokoľvek meniť vo svojom nabitom režime. Ak sa necíti dobre, v e-lekárni sa dnes môže online poradiť s farmaceutom. Nie je v tom sama. Spustili sme novú sekciu Trápi ma, ktorá je rozčlenená podľa konkrétnych zdravotných problémov. Rýchlo sa v nej zorientuje a možno hneď nájde riešenie. Je to ako mať zdravie pod jednou strechou – a tá strecha je tam, kde máte internet, či už ste doma v pyžame, alebo kdekoľvek inde.

Zdravie cez obrazovku? Nemajú ženy obavy, že to nie je dosť „skutočné“?

To chápem. Ale dnes už nejde o sci-fi, ale o veľmi reálnu a bezpečnú službu. Online zdravotná starostlivosť nie je náhrada – je to doplnok, ktorý šetrí čas, energiu aj nervy. Napríklad trpíte dlhodobou únavou alebo slabosťou (môže ísť o chudokrvnosť, nedostatok vitamínov – napríklad B12, D, alebo problémy so štítnou žľazou…). Namiesto toho, aby ste týždne čakali na termín u lekára, môžete sa najskôr poradiť s farmaceutom a mať aspoň základný prehľad. Všetci máme obmedzený čas, a ak môžeme starostlivosť prispôsobiť našim potrebám bez toho, aby sme hodiny trávili v čakárni, je to obrovská výhoda. Treba však upozorniť, že naším cieľom nie je vyhýbať sa lekárom – ale pomôcť ženám, aby sa k nim dostali včas a informovane.

Čo ale ženy, ktoré nemajú skúsenosť s online poradenstvom a môžu mať obavy?

Obavy sú pochopiteľné, ale je dôležité si uvedomiť, že technológie v online zdravotnej starostlivosti nenahrádzajú odborníkov, ale slúžia ako nástroj pre lepší prístup a väčšie možnosti. Online poradenstvo alebo domáce testy sú spôsob, ako obohatiť tradičnú starostlivosť. Spájame odborné služby s jednoduchým a dostupným prístupom, ktorý prispieva k lepšiemu zdraviu. Osobne vyžadujem, aby všetko, čo ponúkame, spĺňalo najvyššie štandardy. Online lekárnici majú rovnaké vzdelanie ako ich kolegovia za okienkom a nesú rovnakú zodpovednosť. Našťastie sa tento predsudok postupne mení.

S vašimi rozsiahlymi skúsenosťami v online lekárenstve a zameraním na dostupnosť zdravia – ako sa vy osobne staráte o svoje zdravie?

Každý deň sa snažím venovať svojmu telu a mysli aj „offline“. A nejde len o cvičenie alebo stravu, ale aj o to, ako sa uvoľniť a načerpať novú energiu. Pohyb je úplný základ, ale rovnako dôležité sú chvíle pokoja, ktoré nám pomáhajú udržať si vnútornú rovnováhu. A čo by som odporučil? Skúste si nájsť každý deň aspoň pol hodiny na prechádzku. Nie je to len pre telo, ale aj pre vašu myseľ. Nedávno som sa išiel prejsť – trvalo to približne hodinu a dvadsať minút a prešiel som niečo málo cez sedem kilometrov. A ten pocit čistej hlavy a odpojenia sa od bežných problémov za to rozhodne stál.

Foto: MojaLekáreň.sk

