Petícia za odstránenie komunistických symbolov na Námestí osloboditeľov v Košiciach bola ukončená

Petícia za odstránenie komunistických symbolov na Námestí osloboditeľov bola ukončená. Podpísalo ju temer 3 300 občanov (k 25. januáru). Petícia bežala na webe a vyvrcholila 19. januára, teda v deň 80. výročia oslobodenia Košíc.

Občania podpísaní pod petíciou požadujú od mesta, aby podniklo kroky vedúce k odstráneniu kosákov a kladív z pamätníka. Tento krok zdôvodnili štyrmi hlavnými dôvodmi. Ide o odsúdenie komunistického režimu, ktorý je podľa zákona označený za „zločinecký, nemorálny a protiprávny„.

Propagácia komunizmu

Organizátori petície považujú symboly na pomníku za propagáciu komunizmu a argumentujú, že je to v rozpore so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti. Za nevhodné považujú i umiestnenie symbolov totality vo verejnom priestore, poukazujú na to, že Námestie osloboditeľov je jeden z najvýznamnejších verejných priestorov v metropole východu.

„Hoci pamätník pripomína oslobodenie Košíc Červenou armádou, je potrebné zdôrazniť, že následne nastalo obdobie sovietskej nadvlády a potláčania slobody. Symboly komunizmu na pamätníku môžu byť vnímané ako skreslenie historickej pravdy a neprimerané oslavovanie totalitnej ideológie,“ uvádzajú ďalší dôvod.

Poukázali aj na príklady z iných krajín, ktoré takéto symboly odstránili z verejných priestorov, čím dali najavo odmietnutie totalitnej minulosti. „Sme presvedčení, že tento krok prispeje k očisteniu verejného priestoru od symbolov totalitných režimov, k posilneniu demokratického charakteru Slovenska a k dôstojnému zachovaniu pamiatky obetí druhej svetovej vojny,“ uviedli.

Terč vandalizmu

Diskusiu okolo pomníka na jeseň minulého roka rozprúdila oprava poškodených plastických prvkov, kosákov a kladív, ktoré sa v minulosti stali terčom vandalizmu. Opravy boli realizované krátko pred 35. výročím Nežnej revolúcie, v rámci nich boli zreštaurované plastické prvky i kamenné tabule na pomníku.

Celková čiastka určená na práce bola skoro 14-tisíc eur. Financovanie bolo zabezpečené najmä z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, išlo o sumu vyše 11-tisíc eur. Samotné mesto poskytlo na opravu 20 percent predpokladaných výdavkov, čiže necelých 2 800 eur. Počas vianočných sviatkov čelil pomník vandalom opäť. Na sociálnych sieťach sa vtedy objavilo video, na ktorom neznáma osoba poškodzovala kosáky a kladivá.

„V uvedenom prípade vedie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci. Vo vzájomnej spolupráci sú vykonávané operatívne previerky zamerané na zabezpečenie a následné vyhodnotenie relevantných dôkazov a takých skutočnosti, ktoré by mohli prispieť k stotožneniu páchateľa trestného činu a oprávňovali by vyšetrovateľa vzniesť obvinenie konkrétnej osobe, ktoré vzhľadom na štádium vedeného vyšetrovania toho času nie je možné konkretizovať,“ uviedla v druhej polovici januára pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Štatút vojnového hrobu

Predmetný pomník má štatút vojnového hrobu, a teda podlieha zákonu o vojnových hroboch, okrem iného je aj národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho majiteľom je mesto, no spravuje ho Správa mestskej zelene. Problematike pomníka sa počas jedného z posledných rokovaní mestského zastupiteľstva venovali aj košickí mestskí poslanci.

Uzniesli sa vtedy na tom, že primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) má preskúmať možnosti mesta Košice v súvislosti s premiestnením alebo odstránením Pomníka padlým v 2. svetovej vojne – sovietski vojaci na Námestí osloboditeľov. Do času realizácie je prioritou trvale odstrániť komunistické symboly z pomníka.

„Odborné referáty v spolupráci s Archívom mesta Košice, Krajským pamiatkovým úradom a ďalšími štátnymi orgánmi pracujú na vypracovaní odbornej analýzy, o ktorú primátora uznesením požiadali poslanci mestského zastupiteľstva,“ uviedlo v tejto súvislosti mesto Košice pre agentúru SITA, doplnilo, že keď bude dokument pripravený, o záveroch budú informovať ako poslancov, tak aj verejnosť.