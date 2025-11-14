Peter Sklár: Spoznať kvalitu skla RONA v Lidli sa oplatí. Akože sa volám Sklár!

Obľúbený herec sa stal tvárou novej kampane, ktorá zákazníkom prináša exkluzívne poháre značky RONA so zľavou až 70%. Vtip, tradícia a poctivá remeselná práca sa v nej spájajú do jedinečného vianočného príbehu, ktorý sa oplatí.
Herec Peter Sklár, známy svojím osobitým humorom a ľudským prístupom, sa v novej kampani doslova stáva „sklárom“ a zároveň jej tvárou. Po symbolickom nástupe do sklárne si na vlastnej koži vyskúšal, ako sa rodí krištáľovo čisté sklo značky RONA. Výsledkom je jedinečný lojalitný program a reklamný spot, ktorý spája vtip, tradíciu a poctivú slovenskú výrobu. „V RONE som zažil niečo úžasné. Keď vidíte, ako sa z ohnivého plameňa rodí pohár, uvedomíte si, že za každým kúskom skla je trpezlivosť, remeselná zručnosť a kus srdca. A to je niečo, čo si rád pripomeniem pri každom dúšku,“ vysvetľuje herec.
Sklár si spoluprácu pochvaľuje aj z iného dôvodu: „V tejto kampani som sa našiel – spojilo sa v nej to, čo mám rád: humor, remeslo a čistá radosť z tvorby. A keďže sa volám Sklár, tak mi to skrátka bolo súdené,“ dodáva s úsmevom.
Spojenie, ktoré sa oplatí
Spolupráca obľúbeného reťazca a umelca prináša spojenie humoru, tradície a kvality. Pochvaľuje ju aj špecialistka marketingových projektov Barbora Bucskó: „Som veľmi rada, že Peter Sklár prijal našu ponuku účinkovať v novom spote. Jeho priezvisko je pre našu kampaň doslova predurčené a toto jedinečné spojenie hereckej osobnosti a remeselného dedičstva nám umožňuje prepojiť kvalitnú slovenskú výrobu s autentickou emóciou. Vďaka tomu naša kampaň demonštruje, že výrobky zo sklární Rona – hoci sú každodennou súčasťou nášho stola, v sebe nesú nielen storočnú tradíciu, ale aj svoj príbeh. Pridanou hodnotou je Petrov humor a dobrá energia.“ Doprajte si aj vy čarovné Vianoce a nechajte vyniknúť krištáľovo čisté sklo na svojich sviatočných stoloch. Nehovoriac o tom, že ušetríte pekný balík peňazí.
Exkluzívne v Lidli
Ak ste aj vy milovníkmi poctivej remeselnej práce a kvalitného skla, utekajte do Lidla! Od 10. novembra štartuje v predajniach exkluzívna ponuka, vďaka ktorej môžu zákazníci zbierať nálepky za svoje nákupy a získať zľavu až 70 %. Za každých 20 € nákupu získate jednu nálepku. Po nazbieraní piatich nálepiek si môžete kúpiť sadu pohárov RONA za zvýhodnenú cenu.
V ponuke bude päť rôznych sád pohárov (v balení po štyroch kusoch) a karafa na vodu (jeden kus v balení). Ide napríklad o poháre RONA na biele a červené víno, ktoré vás po uplatnení zľavy budú stáť len 5,99 €. V tomto prípade stačí už len kúpiť kvalitné víno od slovenských dodávateľov a zavolať návštevu. V ponuke budú aj veľké poháre RONA na nápoje len za 5,39 € či už spomínaná karafa a poháre na prosecco, ktoré počas chladných zimných večerov ocení po príchode z práce nejeden manželský pár. Tieto prémiové poháre majú kreatívny dizajn, vysoký lesk, sú vhodné do umývačky riadu a odolné voči nárazom a poškriabaniu. Celá ponuka bude platiť až do vyčerpania zásob.
Tradícia z Lednických Rovní
Značka RONA pochádza z Lednických Rovní, kde sa tradícia výroby skla odovzdáva z generácie na generáciu. Vďaka kombinácii ručnej práce, modernej technológie a citlivého dizajnu patrí skláreň medzi svetovú špičku v oblasti nápojového skla.
Poháre RONA dnes používajú nielen domácnosti na Slovensku, ale aj prestížne hotely, reštaurácie a letecké spoločnosti po celom svete. Až 96 % produkcie sa vyváža do viac ako 80 krajín celého sveta. Ročná produkcia sklárne presahuje 60 miliónov kusov skla.
Vďaka spolupráci s Lidlom si teraz môžu zákazníci priniesť kúsok tejto tradície priamo do svojich domovov a navyše, výhodne. „Spoznať kvalitu skla RONA sa oplatí. Akože sa volám Sklár!“ podčiarkol Peter Sklár, tvár kampane.
RONA, Poháre na biele víno, objem 400 ml, Lidl, 5,99 € (cena s nálepkami)
RONA, Veľké poháre na nápoje, objem 450 ml, Lidl, 5,39 € (cena s nálepkami)
RONA, Poháre na prosecco, objem 230 ml, Lidl, 5,99 € (cena s nálepkami)
