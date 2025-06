Peter Šebo: Marketing nie je o kompromisoch, je o zvládaní protikladov!

Viete, že tento rok oslavuje Marketing RULEZZ svoje 15. narodeniny a ako sa patrí na tínedžera v plnej sile, bude to poriadne intenzívne. Headline „Double IMPACT” sľubuje nálož inšpirácie, konfrontáciu marketingových protikladov a ešte viac priestoru na networking. Programový líder konferencie Peter Šebo prezrádza, prečo sa z toho teší možno ešte viac než po iné roky.

Peter, tento rok ste konferencii dali headline Double IMPACT. Prečo práve toto heslo a čo ním chcete povedať?

Pretože marketing dnes nie je o tom, že si vyberáme medzi číslami a emóciou, medzi masou a personalizáciou, či medzi pravidlami a freestyleom. Skutočný „double impact“ nastáva práve vtedy, keď dokážeme držať tieto protipóly v napätí a zároveň z nich vyťažiť maximum. Double IMPACT pre mňa znamená spojenie dvoch svetov. Dát a príbehov, tradičných princípov a odvážnych inovácií, analýzy a intuície. V skratke ide o to z dvoch zdanlivo protichodných síl vytvoriť mocnejší zážitok, silnejšiu značku, lepší výsledok. A to je téma, ktorá presne rezonuje s tým, čo dnes riešia marketéri.

Čo osobne Teba najviac teší na tomto ročníku Marketing RULEZZ?

Veľkú radosť mám z toho, že do Bratislavy prichádza Rachel Kennedy, zakladateľka Ehrenberg-Bass Institute, jedna z najcitovanejších marketingových vedkýň na svete a zároveň pravá ruka Byrona Sharpa. Tento rok som mal možnosť absolvovať s nimi exkluzívny „data based marketing“ workshop v Singapure a bol to brutálny zážitok. Čistá esenciálna veda o marketingu, no podaná spôsobom, ktorý je okamžite aplikovateľný. To, že bude na RULEZZ, je pre mňa splnený sen a obrovská česť.

Foto: Archív TheMarketers.biz

15 rokov RULEZZ, to je už je celkom slušný míľnik. Ako sa Ti spätne pozerá na celú tú cestu?

Tento ročník vnímam ako silný symbol toho, že RULEZZ dozrieva. Nielen kvantitatívne, keď očakávame o viac než 800 ľuďoch naživo a ďalších 1500+ prostredníctvom livestreamu, ale aj kvalitatívne – štyri paralelné sály či plejáda medzinárodných rešpektovaných spíkroch. Každý rok cítiť väčšiu náročnosť publika, väčšiu chuť po odbornejšom obsahu a zároveň väčšiu ochotu sa o svoje know-how deliť. Aj preto sme tento rok rozšírili priestory Starej tržnice. Aby sme návštevníkom ponúkli nové možnosti na networking, viac interaktívnych zón s partnermi a ešte lepšiu atmosféru. Cieľom je, aby si každý odniesol nielen poznámky z prednášok, ale aj nové kontakty, impulzy a energiu do ďalšej práce.

Znie to ako poriadna jazda. Čo by si odkázal ľuďom, ktorí ešte váhajú, či sa pridať?

Nech si to nenechajú ujsť. Marketing RULEZZ 2025 nebude len o sedení a počúvaní. Bude o dvojitom dopade, na hlavu aj do srdca. A bude tam celá brandža. Už len to samotné je dôvod stráviť jeden novembrový deň v Starej tržnici! Navyše, len teraz platí najnižšia cena Super Early Birds. Lacnejšie to už nebude ;-). Keby som to mal zhrnúť, bude to opäť nadupaná konferencia na 4 stejdžoch a jedna skvelá afterka aj s vyhlasovaním Digitálnej agentúry roka. Jednoducho, budú tam opäť všetci a my už sa na to teraz tešíme.

Už 20.11. 2025 v Starej tržnici v Bratislave. Viac informácií na našom webe www.marketingrulezz.sk.

