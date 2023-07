Peter Juhás zverejnil novinku Nikomu Ťa Nedám, ktorá prekvapuje novým soundom

Svetlo sveta uzrela pieseň Nikomu Ťa Nedám z dielne speváka Petra Juhása, ktorú muzikant zverejnil prostredníctvom videoklipu. Novinka je soundom odlišná od Juhásových predošlých hudobných počinov.

„Po niekoľkých rokoch na scéne sa už začína kryštalizovať môj rukopis v mojich piesňach, ale okrem toho, že som folkový spevák, si nemyslím, že je moja muzika úplne uchopiteľná. V každom žánri sa prelínajú žánre iné a táto hudobná flexibilita sa mi pozdáva,“ vysvetľuje spevák experimentovanie s novým zvukom.

„Snažili sme sa ponúknuť čosi súčasné, energické, ale aby som to stále bol ja. Uvidíme, čo mi v hudbe prinesú ďalšie roky,“ dopĺňa.

Neštandardný zrod skladby

Zmena hudobného smeru nastala vďaka spolupráci s duom Tom Lobb a Martin Zaujec. Zrod pesničky Nikomu ťa nedám bol trošku neštandardný.

„Po mojich potulkách svetom som sa vrátil s tromi novými songami. Všetky som ich odprezentoval chalanom, aby sme nejakú vybrali na nahratie, no nakoniec sme sa rozhodli, že skúsime niečo spraviť od piky. Prvý deň sme mali niektoré melódie, ktoré zložili Tom s Martinom, ja som začal písať text a vymýšľať, čo tam vlastne budem spievať. Druhý deň sme už mali hotovú skoro celú pesničku, ale chýbal nám tam text, s ktorým by sa ľudia mohli stotožniť a pár ďalších detailov. Tretí deň sme v štúdiu skúsili posunúť moje hranice, čo sa týka vokálnych výkonov a myslím si, že sa nám výsledok celkom podaril. Ešte by som spomenul, že o mastering sa postaral Lukáš Chromek,“ opisuje muzikant proces tvorenia, ktorý sa celý odohral v nitrianskom štúdiu Beyond Studio.

https://www.youtube.com/watch?v=BDpj3RDZfTA

„Tom má na konte niekoľko úspešných rádiových singlov a dúfame, že by toto naše dielo mohlo byť jedným z nich,“ netají spevák nádeje, ktoré do novinky vkladá.

Vizuálne zobrazenie nie je prvoplánové

Pesnička Nikomu Ťa Nedám môže kvôli svojmu názvu a na prvé vypočutie evokovať pocit, že je len ďalšia z mnohých láskyplných vyznaní.

Foto: Peter Juhás.

„Ja som sa však snažil v texte vystihnúť pocit človeka, ktorý to v živote nemá jednoduché. Zo všetkých smerov naňho idú negatívne ohlasy, ale tie treba hodiť za hlavu. Tí okolo, totiž budú mať vždy to najlepšie riešenie na vaše problémy. Dôležité je však to, čo so svojím životom chcete spraviť vy. Či budete len tak prežívať, alebo si pôjdete za tým, po čom túžite. A keď už to máte, musíte o to ďalej bojovať. A nikomu to nedať,“ vysvetľuje pesničkár význam novinky.

Peter sa rozhodol svoju myšlienku podčiarknuť videoklipom, ktorý sa natáčal v Banskej Bystrici. O produkciu videa sa postaral šikovný Robo Bošeľa z MôlčaRecords. Tak, ako samotný význam skladby i vizuálne zobrazenie nie je prvoplánové.

„Na začiatku klipu sa hlavný protagonista ocitá v kaviarni plnej ľudí. Všetci sú s niekým, no on je sám. Potom, čo sa rozhodne so svojím životom zatočiť, ide vymyslieť ako zaujať. Prenesie sa k sebe domov, kde ho čaká jeho parťák – fenka Naira. Aj vďaka jej pomoci si vyskúša rôzne aktivity a nakoniec sa rozhodne pre tanečné kreácie,“ opisuje spevák úvod klipu.

Foto: Peter Juhás.

„Hlavný hrdina však zistí, že tancovanie mu veľmi nejde, tak ide hľadať inšpiráciu do sveta. Na svojich potulkách stretne, napríklad pouličného muzikanta zo stromu, mňa, ale inšpiruje sa v podstate všetkým naokolo. V závere sa odhodlá k verejnému vystúpeniu, ktorým chce ukázať, že aj on tu žije spolu s ostatnými. Že aj on má právo robiť vo svojom živote čo chce a že nikto nemá právo utláčať toho druhého. V podstate je teda táto skladba o slobode. Tú si musíme strážiť. A nikomu ju nedať,“ zhrnul muzikant príbeh videoklipu do niekoľkých viet.

Hlavnej úlohy v tomto klipe sa zhostil talentovaný herec a Peťov dobrý kamarát, Andrej Polakovič. „Mal som nejakú predstavu, ako by mohlo video vyzerať, ale vďaka Andrejovi bola prekonaná na plnej čiare. Vo voľnom čase sa pripravoval dokonca s choreografkou,“ pochvaľuje Juhás výkon kamaráta.

Zároveň prezrádza, že počas natáčania takmer došlo k úrazu. „Vďaka extravagantnému outfitu, ktorý má Andrej v klipe na sebe a pohybom, ktoré robil, sme sa chvíľu aj báli, že dostaneme cez hubu od jedného športujúceho, okolo bežiaceho vojaka. Ale nakoniec sme to všetci zvládli s úsmevom na perách a radosťou v srdci,“ dodal.

Cesta po Európe, jesenné turné i nové skladby

Pieseň Nikomu Ťa Nedám bude určite jednou zo skladieb z albumu, ktorý Juhás pripravuje. „Predtým by som, ale rád postupne vydal svoje doteraz nevydané skladby, ktoré mám v pláne dopísať v septembri na ceste po Európe,“ opäť raz ukazuje svoju tulácku dušu.

„Avizované pesničky zverejním prostredníctvom videoklipov, pretože cítim, že som teraz trošku stagnoval. Nespal som však na vavrínoch. Vymýšľal som, ako dostať moju muziku čo najviac k ľudom a keďže už je, pevne verím, to najhoršie obdobie za nami, čo sa týka koncertov, tak snáď bude toho odo mňa pribúdať stále viac,“ hovorí spevák.

Aktuálne prebiehajú letné koncerty a akcie, kde Peter vystupuje s celou kapelou, na jeseň dokonca plánuje vlastné turné naprieč Slovenskom. „Týmto by som sa chcel poďakovať každému jednému z vás (divákov/poslucháčov), za to, že podporujete muziku a chodíte na koncerty,“ odkazuje pesničkár na záver.