Pellegrini sa v Prešove stretol s Majerským a Oľhom, poukázal na nespravodlivé rozdelenie financií v krajine (video)

Diskusia o financovaní samospráv bola hlavnou témou piatkovej návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho v meste Prešov, kde sa stretol s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom. Spoločne sa venovali špecifickým výzvam, ktoré trápia región.

Nespravodlivé prerozdelenie financií

Podľa prezidenta Prešovský kraj naďalej patrí medzi ekonomicky najzaostalejšie regióny na Slovensku. Poukázal na nespravodlivé prerozdelenie finančných prostriedkov, keď aj najchudobnejší región prispieva na financovanie najbohatšieho, hlavného mesta.

„Treba do budúcna zmeniť financovanie najbohatšieho regiónu, ktorým je Bratislava,“ uviedol prezident, ktorý upozornil aj na to, že hoci by si to vyrovnávanie regionálnych rozdielov vyžadovalo, neputuje do kraja ani najväčší objem prostriedkov z eurofondov.

Pellegrini tiež zdôraznil, že Prešovský kraj by v prípade ukončenia vojnového konfliktu mal profitovať z budúcej obnovy Ukrajiny, keďže bude predstavovať vstupnú bránu do Európskej únie.

Spolu s predstaviteľmi samospráv sa prezident vyjadril aj k potrebe dobudovania infraštruktúry, konkrétne rýchlostnej cesty R4. Vyjadril spokojnosť so zaradením jej výstavby medzi strategické investície, čo pomôže urýchleniu výstavby.

Otázka rómskych komunít

„Je pravda, že Slovensko zatiaľ zaostáva, kým Poliaci a Maďari tie svoje úseky už dokončujú alebo niektorí už aj majú hotové. My v rámci projektu Via Carpatia predstavujeme určitý lievik, na ktorom budeme musieť popracovať,“ zdôraznil Pellegrini.

„Pevne verím, že aj pán prezident zatlačí na pána ministra dopravy a na všetkých kompetentných, aby sa práce zrýchlili, či už na projektovej dokumentácii a všetkých ostatných krokoch v rámci dvoch variantov, ktoré sú naplánované,“ uviedol k téme výstavby R4 predseda PSK Milan Majerský.

Zároveň sa s predstaviteľmi kraja venoval prezident otázke marginalizovaných skupín, keďže na území PSK žije až 41 percent z celkového počtu rómskych komunít. Prezident navrhol decentralizáciu, ktorá by mohla umožniť samosprávam lepšie riešiť lokálne problémy.

„Decentralizácia a väčšie právomoci spolu s prostriedkami v regiónoch môžu byť tým správnym impulzom, že nakoniec tí ľudia tu sami najlepšie vedia, kde majú problém a to môže byť podľa mňa impulz, ktorý nás môže v najbližších rokoch viditeľne posunúť k lepšiemu,“ poznamenal prezident.

Prezident má veľký prehľad

„Samosprávy dokážu efektívne reagovať aj tam, kde štát nestíha,“ dodal Majerský k významu decentralizácie a posunu kompetencií na miestne a regionálne samosprávy.

Prezident upozornil aj na dôležitosť poskytnutia štátnej pomoci samosprávam pri čerpaní eurofondov, predovšetkým pre mestá neplatiace DPH, ktorým sa ako vedľajší dôsledok konsolidácie v budúcom roku predražia projekty o tri percentá.

„Štát by mal podať pomocnú ruku pri projektoch, kde už dochádza k čerpaniu eurofondov, aby mestá nečelili zvýšeným nákladom,“ uviedol prezident.

„Prezident má veľký prehľad a sľúbil zvážiť všetky legislatívne návrhy, ktoré by mohli ovplyvniť financovanie samospráv. Potrebujeme, aby sa občania v mestách cítili spokojne, pretože spokojný občan v meste bude spokojným občanom kraja a spokojný občan kraja a mesta je určite spokojným občanom celej našej krajiny, a to je cieľ, ktorý musia všetky úrovne vlády na Slovensku, či už samosprávy alebo centrálnej vlády, dosiahnuť,“ dodal primátor Prešova František Oľha.