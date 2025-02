Pekarík mieri do Česka, po kariére sa bude starať o talenty Herthy Berlín - VIDEO

Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík by mal v zostávajúcej časti aktuálnej sezóny pôsobiť v Česku. Podľa webu sport.cz mieri 38-ročný bek do Dynama České Budejovice. Od septembra 2024 hrával v rodnej Žiline za MŠK a zmluvu mal do konca januára 2025.

Pekarík si za slovenskú reprezentáciu zahral aj na vlaňajších majstrovstvách Európy v Nemecku a v I. bundeslige absolvoval dovedna takmer 250 zápasov.

„Pracujeme na posilnení kádra, ide o hráča zo zahraničia s obrovskými skúsenosťami. Čoskoro to uvidíte sami,“ vyhlásil kouč Dynama Jiří Lerch po víkendovej ligovej prehre s Bohemiansom. A tou osobou by mal byť práve Pekarík.

„Rozprával som sa s trénerom reprezentácie Calzonom. Vyjadril sa, že reprezentácia ma potrebuje a som aj naďalej dôležitým hráčom, ale je potrebné, aby som bol v klube, ktorý hráva systémom so štyrmi obrancami, na ktorý som zvyknutý a preferuje ho aj tréner Calzona. Preto sa toto leto orientujem týmto smerom,“ vyhlásil Pekarík podľa profilu Šport STVR na fejsbúku.

Pridal tiež ďalšiu novinku. „V januári som vycestoval do Berlína podpísať zmluvu a dohodnúť podrobnosti o mojej pracovnej pozícii v akadémii Herthy Berlín. Zaviazal som sa, že nastúpim po ukončení aktívnej hráčskej kariéry. Hertha si ma vybrala, budem pripravovať mládežníkov na prechod od A-tímu,“ dodal.

Pekarík za slovenskú reprezentáciu odohral už 134 duelov. V Nemecku hrával za Wolfsburg a Herthu, v I. bundeslige zasiahol do 243 stretnutí. Vyskúšal si aj najvyššiu súťaž v Turecku a II. bundesligu. Mimo Slovenska bol od roku 2009 do vlaňajšej jesene.