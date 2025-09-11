Pavol Rusko je v kauze Maják nádeje právoplatne nevinný, súd odvolanie prokuratúry zamietol

Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko je v kauze známej ako Maják nádeje právoplatne nevinný. Rozhodol o tom vo štvrtok senát Krajského súdu v Bratislave, ktorý zamietol odvolanie prokuratúry voči skoršiemu oslobodzujúcemu rozsudku.
Samotný Rusko, ktorý je aktuálne vo výkone trestu v inej trestnej veci, sa na štvrtkovom verejnom zasadnutí nezúčastnil a dal súhlas na konanie v neprítomnosti. Mestský súd Bratislava I v marci tohto roku obžalovaného oslobodil spod obžaloby zo subvenčného podvodu. Ako vtedy uviedol predseda senátu Michal Valent, dôvodom je, že žalovaný skutok nie je trestným činom.
Znalkyňa „sa nechala strhnúť negatívnym postojom“
Odvolací súd pri potvrdení rozsudku prvostupňového súdu skonštatoval, že nezisková organizácia pod Ruskovým vedením fungovala a zabezpečovala všetko, čo mala. „Nebolo preukázané, že obžalovaný použil finančné prostriedky na iný účel, ako bolo určené,“ uviedla predsedníčka senátu Danica Veselovská.
Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd
Poukázala pritom aj na to, že po zrušení prvého odsudzujúceho rozsudku neprišla prokuratúra so žiadnymi ďalšími dôkaznými návrhmi. Na margo znaleckého posudku, o ktorý sa oprela obžaloba, sudkyňa skonštatovala, že znalkyňa „sa nechala strhnúť negatívnym postojom“ k fungovaniu organizácie. „Odvolací súd nám vyhovel, sme spokojní,“ komentovala štvrtkové rozhodnutie obhajkyňa Ruska Alexandra Para.
Súd zrušil verdikt ešte v októbri 2024
Krajský súd v Bratislave ešte v októbri 2024 zrušil verdikt, ktorým prvostupňový súd v novembri 2023 uznal Ruska za vinného zo subvenčného podvodu. Zároveň odvolací súd vec vrátil súdu prvého stupňa, aby v nej opätovne konal a rozhodol.
Valent v tejto súvislosti v marci 2025 po vynesení oslobodzujúceho rozsudku povedal, že rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I je viazané verdiktom odvolacieho súdu. Prokurátor vtedy na mieste podal odvolanie.
Ruska uznali vinného za subvenčný podvod
Senát Mestského súdu Bratislave I v kauze známej ako Maják nádeje ešte predtým v novembri 2023 uznal bývalého riaditeľa televízie Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska za vinného z trestného činu subvenčného podvodu.
Zároveň súd upustil od uloženia trestu pre obžalovaného, keďže trest 19 rokov väzenia, ktorý si Rusko odpykáva pre kauzu falšovania miliónových televíznych zmeniek, považoval za dostačujúci. Proti rozhodnutiu sa vtedy obžalovaný Rusko odvolal.
Pavol Rusko sa v septembri dvakrát postaví pred odvolací súd
Popri kauze Maják nádeje je Pavol Rusko právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Na Mestskom súde Bratislava I zároveň Rusko čelil procesu pre údajnú objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Klaus Volzovej. V tejto veci bol oslobodený, avšak pre odvolanie prokurátora sa vecou bude ešte zaoberať Krajský súd v Bratislave.
Stíhanie bolo pôvodne dvakrát zastavené
Stíhanie v kauze Maják nádeje bolo pôvodne dvakrát zastavené, prokurátorka však neskôr dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť. Centrum bolo zriadené v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici.
Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa obžaloby z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe. Konkrétne išlo spolu o 101-tisíc eur, pričom financie pochádzali od Bratislavského samosprávneho kraja (15-tisíc eur) a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (86-tisíc eur).
Na kauzu objednávky vraždy Silvie Volzovej sa v septembri pozrie odvolací súd
Rusko sa obvineniu bráni tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov. „Všetky finančné prostriedky sa vrátili spolu so ziskom päťtisíc eur,“ vyhlásil v decembri 2022.
V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru predať jeho budovu.