Panattoni posilňuje svoju pozíciu na Slovensku: Ivan Pastier novým komerčným riaditeľom

Developerská spoločnosť Panattoni významne posilňuje svoj tím na Slovensku menovaním Ivana Pastiera, skúseného odborníka z oblasti priemyselného developmentu, do funkcie komerčného riaditeľa. Jeho príchod signalizuje ambiciózne plány Panattoni ako jednej z najväčších súkromných developerských spoločností v oblasti rozvoja moderných a udržateľných priemyselných parkov na slovenskom trhu.

Ivan Pastier so sebou prináša bohaté skúsenosti v oblasti priemyselného a komerčného rozvoja, ktoré získal počas pôsobenia v spoločnosti CTP na Slovensku. Počas svojho pôsobenia v CTP, kde v posledných piatich rokoch viedol expanziu priemyselných a logistických areálov, zásadne prispel k trojnásobnému rozšíreniu portfólia spoločnosti na Slovensku a postaral sa o 95 % obsadenosť projektov. Jeho strategické myslenie a schopnosť identifikovať nové obchodné príležitosti dokazuje fakt, že za posledný rok dokázal pokryť viac ako 60 % všetkých predprenájmov priemyselných nehnuteľností na Slovensku.

V role komerčného riaditeľa sa bude Ivan Pastier spolupodieľať na nastavení ďalšieho strategického rozvoja podnikania Panattoni na Slovensku. Jeho prioritou bude posilnenie trhovej pozície spoločnosti, prilákanie nových významných nájomcov do Panattoni Parkov a implementácia inovatívnych riešení, ktoré podporia udržateľný rozvoj priemyselných a logistických projektov.

„Sme presvedčení, že s Ivanovým príchodom získavame do tímu skúseného lídra, ktorý nám pomôže naplniť naše ambície a strategické ciele. Jeho odborné znalosti nám pomôžu napĺňať firemnú víziu a rozvíjať naše aktivity na Slovensku. Verím, že spoločne s Ivanom dokážeme posunúť Panattoni na Slovensku na úroveň lídra v na mieru šitých riešeniach v oblasti priemyselného developmentu,“ povedal Marián Fridrich, Regional Development Director spoločnosti Panattoni pre Slovensko.

„Som nadšený, že môžem do spoločnosti Panattoni priniesť svoju vášeň pre vytváranie moderných priemyselných ekosystémov. Spoločne budeme nanovo definovať logistickú tvár Slovenska s dôrazom na efektívne riešenia a udržateľnosť. Mojím cieľom je zabezpečiť, aby sa spoločnosť Panattoni v priebehu nasledujúcich troch rokov stala lídrom na slovenskom trhu v oblasti predprenájmu,“ uviedol k svojmu menovaniu Ivan Pastier, komerčný riaditeľ spoločnosti Panattoni pro Slovensko.

Spoločnosť Panattoni je jedným z popredných developerov priemyselných nehnuteľností v Európe, ktorý je známy svojimi inovatívnymi a udržateľnými projektmi. Spoločnosť sa zameriava na výstavbu moderných logistických a výrobných priestorov, ktoré spĺňajú najvyššie environmentálne štandardy a prispievajú k hospodárskemu rozvoju regiónov.

O spoločnosti Panattoni

Panattoni Development Company je jednou z najväčších súkromných developerských spoločností na svete s 56 pobočkami v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Od spustenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 spoločnosť dokončila celkovo takmer 22 miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov v Európskej únii a Veľkej Británii. V správe má viac ako 11 miliónov štvorcových metrov budov a ďalšie viac ako 3 milióny štvorcových metrov sú v súčasnosti vo výstavbe. Ponúka priemyselné, skladové a kancelárske priestory. Špecializuje sa na budovy na kľúč (BTS: build-to-suit), ktoré presne zodpovedajú požiadavkám jednotlivých klientov. Spoločnosť Panattoni už šiesty rok po sebe obhájila pozíciu lídra na európskom priemyselnom trhu a všetky jej nové projekty sa snažia získať medzinárodnú certifikáciu BREEAM New Construction minimálne na úrovni Excellent. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Tchibo, DSV, H&M, DHL, Kion, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Okrem Českej republiky a Slovenska má spoločnosť Panattoni pobočky vo väčšine krajín EÚ, vo Veľkej Británii a v Indii.

Viac informácií na www.panattonieurope.com.

