Palety okolo bazéna: Lákavý nápad alebo pasca? Skúsenosti a alternatívy, ktoré sa oplatia viac

Práve tento obraz je dnes všade – na Instagrame, v DIY skupinách aj videách na TikToku. No je to naozaj také jednoduché? A ešte dôležitejšia otázka: vydrží terasa z paliet okolo bazéna viac ako jednu sezónu?
Ak premýšľate, ako upraviť okolie bazéna, možno vás láka práve tento nízkonákladový nápad. V tomto článku sa pozrieme na výhody, úskalia a najmä alternatívy, ktoré ponúkajú dlhšiu životnosť a vyšší komfort – napríklad terče pod dlažbu a WPC dosky.
Palety okolo bazéna: Riešenie pre kreatívnych, ale s otáznikom
Paletový nábytok a konštrukcie zažívajú boom najmä preto, že:
- sú lacné alebo úplne zadarmo,
- pôsobia „eco-friendly“ a recyklovane,
- umožňujú veľkú mieru kreativity.
Nie je preto prekvapením, že mnohí ľudia siahajú po paletách aj pri stavbe podláh a terás okolo bazéna. Ale tu treba byť opatrný.
Výhody paliet pri bazéne:
- nízke vstupné náklady,
- dostupnosť a jednoduchá montáž,
- vizuálne zaujímavý „rustikálny“ efekt.
Nevýhody, na ktoré ľudia často zabúdajú:
- palety nie sú určené na trvalý kontakt s vlhkosťou,
- bez impregnácie rýchlo napučia, popraskajú alebo zhnijú,
- triesky a hrdzavé klince znižujú bezpečnosť pri chodení naboso,
- povrch sa prehrieva a šmýka,
- životnosť je často len 1 až 2 sezóny – a to len pri dôkladnej starostlivosti.
Ak teda chcete mať palety okolo bazéna len ako dočasné riešenie, môžu poslúžiť. No ak hľadáte trvácnosť, bezpečnosť a minimálnu údržbu, oplatí sa zvážiť odolnejšie alternatívy.
Ako upraviť okolie bazéna, aby vydržalo roky
Povrch okolo bazéna je neustále vystavený vode, UV žiareniu a čistiacim chemikáliám. Materiál by preto mal byť:
- protišmykový aj pri mokrom povrchu,
- príjemný na dotyk a bezpečný pre deti,
- nenasiakavý a tvarovo stály,
- jednoducho udržiavateľný.
Jedným z najlepších riešení v pomere cena – komfort – výdrž sú kombinácie:
- WPC dosiek (wood-plastic composite) – ktoré spájajú vzhľad dreva s vlastnosťami plastu,
- a terčov pod dlažbu, ktoré zabezpečia ideálnu niveláciu, odvetranie aj odvod vody.
Prečo sa terče pod dlažbu oplatia viac než palety?
Terče pod dlažbu predstavujú moderný spôsob pokládky exteriérových podláh bez betónu a bez komplikácií. V spojení s WPC doskami získate:
- trvácnu konštrukciu s odolnosťou voči vlhkosti a mrazu,
- možnosť presného vyrovnania aj na nerovnom podklade,
- jednoduchú montáž aj demontáž (ideálne pre svojpomocnú výstavbu),
- priestor pod terasou na vedenie odtokov, elektriny alebo LED osvetlenia.
Na rozdiel od paliet sú tieto systémy určené priamo na exteriérové použitie. Nepotrebujú lakovanie, brúsenie ani sezónne opravy.
Rozhodnutie je na vás, no trvácnosť má svoju hodnotu
Ak sa rozhodujete, ako upraviť okolie bazéna, a zvažujete medzi rýchlym riešením z paliet a odolnejšou konštrukciou, položte si otázku: Chcem to na sezónu alebo na 10 rokov?
Palety okolo bazéna síce vyzerajú na prvý pohľad lákavo, no v realite rýchlo starnú. Naopak, systémy na terčoch pod dlažbu ponúkajú dlhodobé riešenie s moderným dizajnom a minimálnou starostlivosťou.
Odporúčanie pre tých, čo hľadajú dlhodobé riešenie
Na webe terasoveterce nájdete všetko, čo potrebujete na profesionálnu úpravu terasy okolo bazéna:
- výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu,
- bezúdržbové WPC dosky v moderných odtieňoch,
- a praktické návody na montáž svojpomocne.
Ak chcete, aby vaša terasa vydržala roky a vyzerala skvelo aj bez každoročnej údržby, terasoveterce je miesto, kde sa to celé začína.
