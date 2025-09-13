Pád malého lietadla v Kamenom Moste skončil tragicky, dvaja ľudia neprežili

Do obce k nahlásenému pádu malého lietadla pozemnú ambulanciu aj záchranársky vrtuľník.
Pri páde malého lietadla v obci Kamenný most (okres Nové Zámky) zahynuli dvaja ľudia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.

Ako uviedlo, operátor tiesňovej linky 155 vyslal do obce k nahlásenému pádu malého lietadla pozemnú ambulanciu aj záchranársky vrtuľník. „Lekár žiaľ musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb,“ informovalo stredisko.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti spresnilo, že k pádu malého dvojmiestneho lietadla došlo v sobotu popoludní, v katastri obce Kamenný most v novozámockom okrese. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Pri páde lietadla žiaľ dve osoby z posádky utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli,“ uviedla polícia a doplnila, že na miesto smerovali aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. Okolnosti a príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania.

