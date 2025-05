Otvorený list

pánovi Donaldovi Trumpovi, prezidentovi Spojených štátov amerických

pánovi J.D. Vanceovi, viceprezidentovi Spojených štátov amerických

Pred niekoľkými týždňami som sa na vás obrátil v liste ohľadom vzťahov medzi USA a Gruzínskom. Tomuto listu predchádzali moje verejné vyhlásenia, v ktorých som otvorene vyjadril pripravenosť Gruzínska obnoviť naše strategické partnerstvo so Spojenými štátmi s čistým štítom riadiac sa konkrétnym plánom.

Dodnes sme však nedostali odpoveď na náš list, ani na verejné vyhlásenia. Okrem toho nedošlo k žiadnej komunikácii na najvyššej úrovni medzi vládami Gruzínska a Spojených štátov.

Toto mlčanie je prekvapujúce pre gruzínsky ľud aj pre gruzínsku vládu z niekoľkých dôvodov:

V prvom rade je Gruzínsko už mnoho rokov najspoľahlivejším partnerom Spojených štátov v našom veľmi nestabilnom regióne, ktorý má pre USA strategický význam. Gruzínsko stojí pri Spojených štátoch v najkritickejších ohniskách sveta vrátane Iraku a Afganistanu, kde Gruzínsko prispelo najvyšším počtom vojakov na obyvateľa. Účasťou na týchto dvoch misiách naša malá krajina pomohla USA ušetriť 2,5 miliardy USD – sumu, ktorá ďaleko prevyšuje skutočnú (!) pomoc, ktorú Gruzínsko dostalo z rozpočtu USA. (Pod „skutočnou pomocou“ nemyslíme finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu USA v rokoch 2008 – 2011 na zachovanie režimu bývalého prezidenta Michaila Saakashviliho po tom, čo začal vojnu s Ruskom na príkaz „skrytej moci“ (ďalej ako „Deep State“). Za „skutočnú pomoc“ nepovažujeme ani finančné prostriedky smerované cez veľvyslanectvo USA, USAID, NED, Sorosovu nadáciu a ďalšie podobné subjekty – prostriedky, ktoré boli použité na podnecovanie radikalizmu a nenávisti, organizovanie revolúcií, podkopávanie imidžu gruzínskej pravoslávnej cirkvi, podporu náboženského extrémizmu, oslabovanie štátnych inštitúcií, podporu rodovej a LGBT propagandy a sledovanie iných podobných cieľov.) Vzhľadom na to, že Gruzínsko už dlho zostáva skutočným strategickým partnerom Spojených štátov – a naďalej vyjadruje pripravenosť obnoviť toto partnerstvo – mlčanie novej administratívy je neočakávané a mätúce pre vládu Gruzínska aj pre gruzínsky ľud.

Podľa medzinárodných rebríčkov je Gruzínsko regionálnym lídrom z hľadiska demokracie, právneho štátu, ľudských práv, slobody médií, nezávislosti súdnictva, sily štátnych inštitúcií, nízkej úrovne korupcie a ďalších kľúčových ukazovateľov. Vedúce postavenie Gruzínska potvrdzujú dokonca aj inštitúcie, ktorým vaša administratíva obzvlášť dôveruje. Ak vezmeme do úvahy toto všetko – a vzhľadom na to, že vaša administratíva sa aktívne zapája do dialógu a komunikácie s mnohými štátmi, vrátane niektorých, ktoré sú otvorene nedemokratické a autoritárske – vášmu mlčaniu o Gruzínsku chýba z nášho pohľadu akékoľvek logické vysvetlenie.

Obzvlášť dôležité je, že ak preskúmame verejnú rétoriku našej vlády a vašej administratívy, je zrejmé výrazné zosúladenie hodnôt a ideológie. Otvorene sme hovorili o kriminálnych aktivitách „Deep State“, USAID, NED a ďalších spriaznených subjektov niekoľko rokov predtým, ako ste urobili rovnaké vyhlásenia. Naše hodnotenia týkajúce sa vojny na Ukrajine, rodovej a LGBT propagandy a mnohých ďalších otázok sú v plnom súlade. Na pozadí takejto silnej hodnotovej a ideologickej konvergencie gruzínsky ľud spočiatku očakával, že Gruzínsko bude jednou z prvých krajín, ktoré pritiahnu osobitný záujem vašej administratívy. Takýto záujem sa prejavil napríklad voči Rumunsku a Nemecku, kde s podporou európskej byrokracie došlo k nedemokratickým krokom. Na prekvapenie gruzínskeho ľudu aj nás však vaša administratíva dodnes voči Gruzínsku neprejavila takúto pozornosť.

Okrem toho zostávajú v platnosti úplne nepochopiteľné sankcie proti gruzínskemu podpredsedovi vlády a ďalším vládnym predstaviteľom – sankcie uvalené za účinné zabránenie pokusu o revolúciu a násilie plánované Bidenovou administratívou a financované prostredníctvom USAID. Okrem toho len pred niekoľkými dňami americký Kongres schválil absurdný zákon – takzvaný Zákon o priateľstve – ktorý je hlboko nepriateľský voči gruzínskemu ľudu a vláde, ktorú demokraticky zvolili. Vzhľadom na význam slova „priateľ“ tento zákon pripomína model Georga Orwella, v ktorom vojna je mier a nepriateľ je priateľ. Zvykli sme si na absurdné zákony prijaté rôznymi parlamentmi v poslednej dobe a za normálnych okolností by sme ani nevenovali pozornosť Zákonu o priateľstve – keby nebolo skutočnosti, že mnohí aktéri pripisujú túto legislatívu vašej administratíve. Toto vnímanie je ďalej posilnené skutočnosťou, že Vaša administratíva nevydala jediné kritické vyhlásenie týkajúce sa tohto Zákona. V dôsledku toho tento Zákon znižuje dôveru gruzínskeho ľudu nielen v Kongres, ale – bohužiaľ – aj vo Vašu administratívu, na ktorú sa gruzínska verejnosť pozerala s iným druhom nádeje.

Nedávny vývoj v gruzínskej spoločnosti vyvolal rastúci pocit, že vyhlásenia o porážke „Deep State“ sú len pokusmi o jeho premenovanie – a nič viac. Ľudia považujú za mätúce, že hoci tvrdo kritizujete rozhodnutia prezidenta Bidena, ešte ste nezvrátili žiadne z jeho trestných konaní.

Napriek tomu naša vláda vo svojich verejných vyhláseniach naďalej vyjadruje optimizmus, že vaša administratíva skutočne uspeje v porážke „Deep State“ – vývoj, ktorý by nepochybne viedol k obnoveniu vzťahov medzi USA a Gruzínskom a obnoveniu nášho strategického partnerstva. V skutočnosti naozaj dúfame, že sa tak stane. V opačnom prípade sa revolučný scenár plánovaný za Bidenovej administratívy bude naďalej rozvíjať. Radi by sme Vám pripomenuli, že približne 250 jednotlivcov – vyškolených a financovaných USAID a NED – sa stále denne zhromažďuje na centrálnej ulici nášho hlavného mesta, čo je nepopierateľným dôkazom, že „Deep State“ ešte neodložil svoje plány na revolúciu.

Ako už bolo spomenuté, napriek rastúcemu počtu nezodpovedaných otázok naďalej zostávame optimistickí a dúfame, že vaša konfrontácia s „Deep State“ je úprimná a v konečnom dôsledku povedie k jeho porážke. Gruzínska vláda trpezlivo čaká na tento okamih – taký, ktorý by mal položiť základy pre opätovné obnovenie vzťahov medzi USA a Gruzínskom a obnovenie strategického partnerstva medzi našimi dvoma krajinami.

Prajeme vám úspech v tomto boji!

A prajeme Spojeným štátom americkým silu a prosperitu!

