Otec aj syn dostali v gréckej lige padáka v rovnaký deň

V Grécku zažili v nedeľu „čierny deň“ tréneri Giorgos a Giannis Petrakisovci, otec so synom. Obaja dostali „padáka“ v rovnaký deň.
Futbaloví rozhodcovia v Grécku sú rozhorčení a štrajkujú, ich kolegu napadli štyria maskovaní muži
Giorgos Petrakis aj Giannis Petrakis viedli kluby v najvyššej súťaži. Tridsaťsedemročný Giorgos pracoval pre Larissu, jeho 66-ročný otec Giannis pre Panetolikos.
Larissa v nedeľu prehrala s mestským rivalom FC Volos 2:5, Panetolikos podľahol 0:6 Levadiakosu a bola to najhanebnejšia prehra tohto klubu v najvyššej súťaži v jeho 99-ročnej histórii.
Nejneuveriteľnejší prestupový deň v histórii. Slávny nemecký klub kúpil hráča za 17 miliónov, predal ho za 25 miliónov a nechal si ho v kádri
Larissa je aktuálne na 12. mieste v 14-člennej Super League, Panetolikosu patrí 13. priečka. Obaja Petrakisovci boli prepustení po sérii zlých výsledkov ich tímov, ktoré výrazne zhoršili pozíciu oboch klubov v boji o zotrvanie v gréckej najvyššej súťaži.