Otec aj syn dostali v gréckej lige padáka v rovnaký deň

Giorgos a Giannis Petrakisovci prišli o prácu po prehrách Larissy resp. Panetolikosu.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
CHULIGANI
Fanúšikovia PAOK sa vo výtržnostiach nedajú zahanbiť. Foto: SITA/AP
Grécko Futbal Futbal z lokality Grécko

V Grécku zažili v nedeľu „čierny deň“ tréneri Giorgos a Giannis Petrakisovci, otec so synom. Obaja dostali „padáka“ v rovnaký deň.

Giorgos Petrakis aj Giannis Petrakis viedli kluby v najvyššej súťaži. Tridsaťsedemročný Giorgos pracoval pre Larissu, jeho 66-ročný otec Giannis pre Panetolikos.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Larissa v nedeľu prehrala s mestským rivalom FC Volos 2:5, Panetolikos podľahol 0:6 Levadiakosu a bola to najhanebnejšia prehra tohto klubu v najvyššej súťaži v jeho 99-ročnej histórii.

Larissa je aktuálne na 12. mieste v 14-člennej Super League, Panetolikosu patrí 13. priečka. Obaja Petrakisovci boli prepustení po sérii zlých výsledkov ich tímov, ktoré výrazne zhoršili pozíciu oboch klubov v boji o zotrvanie v gréckej najvyššej súťaži.

Okruhy tém: Super League
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk