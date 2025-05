Organizátori US Open investujú závratnú sumu do modernizácie areálu. Vzťahuje sa to aj na najväčší štadión - FOTO

Newyorskí organizátori štvrtého grandslamového turnaja tenisovej sezóny US Open sa rozhodli pre zásadnú modernizáciu hlavného dvorca – Štadión Arthura Ashea.

Ako informovali predstavitelia Americkej tenisovej asociácie (USTA), rozsiahly projekt v areáli vo Flushing Meadows „zhltne“ v približne 800 miliónov dolárov. V prepočte je to približne 711 miliónov eur.

Šéf USTA Brian Vahaly označil pripravované zmeny za „najväčšiu jednorazovú investíciu v histórii tohto podujatia“. Projekt zahŕňa kompletnú premenu 24-tisícového Štadióna Arthura Ashea, výstavbu nového centra pre hráčov a rozsiahle vylepšenia celého areálu, ktoré majú zlepšiť zážitok pre fanúšikov.

„Toto je neuveriteľne vzrušujúci moment pre náš šport a pre US Open. S hrdosťou predstavujeme najväčšiu samostatnú investíciu v histórii tohto podujatia, niekoľkoročnú transformáciu, ktorá pozdvihne zážitok pre každého fanúšika, hráča a partnera, ktorý vstúpi do areálu. Modernizácia Štadióna Arthura Ashea spolu s novým, najmodernejším centrom pre výkon hráčov zabezpečí, že toto popredné tenisové centrum na svete bude vynikať ešte ďalšie generácie,“ uviedol Vahaly.

Podľa organizátorov sa v rámci renovácie zvýši počet miest v spodných častiach štadióna z 3- na približne 5-tisíc. Financovanie projektu prebieha výlučne zo súkromných zdrojov, bez využitia verejných financií.

Práce by mali byť ukončené do roku 2027, pričom predbežné stavebné úpravy sa už začali. Modernizácia neovplyvní konanie žiadneho z nasledujúcich ročníkov US Open. Tohtoročný US Open sa uskutoční od 24. augusta do 7. septembra.

Len na doplnenie, spomenutý Štadión Arthura Ashea má od ročníka 2016 novú zaťahovaciu strechu.