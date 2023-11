Opozícia potrebuje viac razantnosti. Pomôcť by mohol Naď na čele Demokratov, myslí si politológ (video)

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď zvažuje byť predsedom mimoparlamentnej strany Demokrati. Tvrdí, že je potrebné ponúknuť poctivú, zodpovednú a odvážnu alternatívu k novej vláde Roberta Fica.

Vláda klamárov a diletantov

„Potvrdzujem, že budem veľmi vážne zvažovať, že budem kandidovať na predsedu strany Demokrati,“ uviedol Naď.

„Voči tejto vláde klamárov, diletantov, a ľudí, ktorým nezáleží na spravodlivosti musia občania Slovenskej republiky vidieť alternatívu, ktorá stojí za to, aby jej mohli dať šancu,“ vysvetľoval exminister obrany.

„Demokrati ponúkajú odbornosť, z morálneho hľadiska vysoký kredit, ako aj skúsenosti,“ doplnil.

Veľmi kritizovaná opozícia

Naď známy razantným vystupovaním si opäť servítku pred ústa nekládol, keď zhodnotil prvé kroky novej vlády.

„Nominujú do zásadných funkcií (aj v oblasti bezpečnosti a obrany) ľudí, ktorí by tam nemali byť, lebo to morálne nedokážu obstáť. Ale oni tam dávajú ľudí, ktorí ani odborne nemajú anung o tých pozíciách,“ kritizoval exminister. Naď nešetril najmä rezort vnútra a obrany, jeho kritiku si pozrite vo videu.

Ako môže pomôcť strane Demokrati, ak ich lídrom bude exminister obrany sme sa pýtali aj odborníka. „Jaroslav Naď je najvýraznejšia osobnosť zo strany Demokrati, čo sa týka miery rozpoznateľnosti a aktivít,“ myslí si politológ Tomáš Koziak.

„Opozícia je v súčasnosti veľmi kritizovaná za to, že je pasívna, nerobí nič a nie je ju vidieť. Jaroslav Naď patrí k výraznejším politikom, ktorý by mohli tú razanciu do opozičnej politiky priniesť,“ zdôraznil odborník. Celú reakciu politológa o kandidatúre Naďa na predsedu Demokratov si pozrite vo videu.