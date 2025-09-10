Operátor UPC uvádza internet s raketovou rýchlosťou 2,5 Gbit/s

Operátor UPC dnes uvádza internet s raketovou rýchlosťou až 2,5 Gbit/s! Pripojenie s rýchlosťou sťahovania dát až do 2,5 Gbit/s predstavuje najnovšiu ponuku internetu, ktorá prináša úplne nový užívateľský komfort a možnosti virtuálnej zábavy. Internet 2,5 Gbit/s je zatiaľ dostupný pilotne vo vybraných častiach Bratislavy, no už teraz určuje budúce trendy rozvoja a inovácií v digitálnej infraštruktúre v prospech jej užívateľov na Slovensku.
Najrýchlejší je ešte rýchlejší: Internet od UPC dlhodobo ponúka najrýchlejšie priemerné rýchlosti sťahovania, a s novým 2,5 gigabitovým pripojením bude ešte rýchlejší. Potvrdzujú to aj výsledky hneď dvoch nezávislých globálnych meraní – služby Steam, jednej z najväčších svetových herných online platforiem, ako aj nezávislej meracej spoločnosti nPerf, ktorá vyhodnocuje kvalitu internetového pripojenia. S priemernou rýchlosťou sťahovania dát takmer dvojnásobne vyššou než je slovenský priemer, je internet od UPC presvedčivo najrýchlejším internetom pre slovenských užívateľov.
Novú internetovú službu s rýchlosťou 2,5 Gbit/s, ktorá je poskytovaná na technologickej platforme DOCSIS 3.1, prináša operátor UPC s prémiovým routerom štandardu WiFi 6. Jeho súčasťou je softvér Smart Wi-Fi, ktorý zabezpečuje optimálne a ultrarýchle spojenie medzi širokopásmovou sieťou UPC a všetkými pripojenými zariadeniami v domácnostiach zákazníkov.
Výsledkom je špičková konektivita a úžasný zážitok: film vo vysokom rozlíšení sa stiahne za pár sekúnd, online hra funguje hladko aj pri viacerých hráčoch naraz, video-hovor s rodinou či kolegami je v kvalite špičkového televízneho prenosu, a rýchlosť a kvalita pripojenia je stabilná bez ohľadu na počet pripojených zariadení v domácnosti.
Aby si zákazníci mohli vychutnať maximálnu rýchlosť, je vhodné mať aj správne zariadenia. V praxi to znamená novší počítač s operačná pamäťou 4 GB a viac, sieťovú karta 2,5 Gb s konektorom RJ-45, alebo voľný PCI slot pre inštaláciu sieťovej karty, či prepojovací kábel CAT6 alebo CAT7 a WiFi zariadenie s podporou nového štandardu WiFi 6.
Internet 2,5 Giga môžu záujemcovia získať za zvýhodnený mesačný paušál len 26,90 € a objednať si ho môžu internetovej stránke spoločnosti UPC, cez zákaznícku Infolinku, alebo osobne na bratislavskom zákazníckom stredisku na Ševčenkovej 36, či na zákazníckom stredisku v OC Eurovea. Detailnejšie informácie o novom internete s rýchlosťou 2,5 Gbit/s záujemcovia získajú na www.upc.sk.
