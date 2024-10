Opäť začína potravinová zbierka v Kauflande. Zapojte sa do nej aj vy

Charitatívna zbierka, ktorú obchodný reťazec organizuje v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, začína práve dnes. Najbližšie dva týždne môže každý, kto sa vyberie na nákupy do ktorejkoľvek Kaufland predajne naprieč Slovenskom, podporiť ľudí v zraniteľnej situácii, a to buď kúpou trvanlivých potravín alebo symbolického bielo-červeného odznaku v hodnote 1 euro. Zbierka potrvá až do 23. októbra 2024.

Takmer každý desiaty Európan nemá dostatok finančných prostriedkov na poriadne jedlo a najhoršie je na tom Slovensko, také sú výsledky Eurostatu z roku 2023. Minulý rok sme mali najvyšší podiel obyvateľov, ktorým na tanieri každý druhý deň chýbali ryby, mäso či vegetariánske alternatívy. Slovenský Červený kríž navyše upozorňuje, že viac ako 900 000 Slovákov ohrozuje chudoba alebo sociálne vylúčenie, pričom situácia sa stále zhoršuje. Medzi najzraniteľnejšie skupiny patria mnohopočetné rodiny s deťmi, sociálne slabší občania a seniori, ale tiež neúplné rodiny, ktorým chýba jeden rodič. Práve k nim aj tento rok poputuje potravinová pomoc, do ktorej sa najbližšie dva týždne môžu zapojiť všetci zákazníci Kauflandu.

Potraviny, ktoré zákazníci v ktorejkoľvek predajni Kauflandu venujú do zbierky, pomáhajú obyvateľom z celého Slovenska. Foto: Kaufland

Pomôcť sa dá dvomi spôsobmi, jedným je kúpiť niekoľko trvanlivých potravín navyše a po zaplatení ich vložiť do špeciálne označeného koša za pokladničnou zónou. Podporiť ľudí v núdzi je možné tiež finančne, a to zakúpením bielo-červených odznakov, jeden stojí 1 euro. Odznaky sú umiestnené pri samoobslužných aj klasických pokladniciach. Darované potraviny poputujú priamo k ľuďom ohrozených chudobou, vyzbierané financie použije Slovenský Červený kríž na ďalšiu potravinovú pomoc.

„Pre nás je odovzdávanie potravín konkrétnym príjemcom veľmi emočná záležitosť. Často poznáme ich príbehy a odovzdávaním potravín tak poskytujeme aj psychickú podporu. A darí sa nám to aj vďaka Kauflandu,“ hovorí Emília Lopušníková, riaditeľka Územného spolku SČK v Banskej Štiavnici. Ich klienti s potravinovými balíčkami počítajú už mesiace dopredu, často si vďaka nim dokážu pripraviť pohostenie na vianočné sviatky.

Aj kúpou symbolického odznaku za 1 euro môžete prispieť do zbierky, ktorá potrvá dva týždne. Foto: Kaufland

Reťazec zbierku okrem iného podporí aj potravinami navyše v hodnote viac ako 34 000 eur, aby sa na Slovensku uvarilo čo najviac teplých obedov alebo večerí aj tých v domácnostiach, kde to nie je každý deň samozrejmosťou. „Charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami sme opäť predĺžili na dva týždne, aby mali naši zákazníci viac času zapojiť sa a prispieť svojimi nákupmi trvanlivých potravín či symbolického odznaku za jedno euro. Dlhodobá spolupráca so Slovenským Červeným krížom je pre nás zárukou, že potravinová pomoc bude adresovaná tým, ktorí ju potrebujú najviac,“ hovorí Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Ak si môžete dovoliť prihodiť do svojho nákupného košíka balík ryže, múky či cestovín navyše alebo vymeniť 1 euro za symbolický odznak, nezabudnite sa zastaviť od 10. októbra do 23. októbra v najbližšom Kauflande. Pre niekoho drobnosť, inému takáto pomoc dokáže zahnať hlad.

Informačný servis