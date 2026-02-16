Opakovane ho bil a strieľal mu do hlavy, súd potrestal seniora za obzvlášť kruté týranie psa – FOTO

Muž v obci Sedliská brutálnym spôsobom týral psa. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová informovala, že sudkyňa rozhodla o jeho treste. Ako pripomenula, ide o prípad z júna 2025, kedy sa obvinený 73-ročný muž na pozemku rodinného domu dopustil obzvlášť krutého konania voči svojmu jednoročnému psovi.
„Po tom, čo zistil, že mu zviera rozhrýzlo rastlinu hrozna, priviazal psa kovovou reťazou k drevenému kolu. Následne ho dreveným predmetom opakovane udieral po tele. Po údere do oblasti hlavy zviera upadlo do bezvedomia. Obvinený následne bezvládneho psa sedemkrát strelil vzduchovou strelnou zbraňou do hlavy,“ opísala polícia.
Psíkovi tak muž svojim konaním spôsobil závažné zranenia, na ktoré by bez včasného ošetrenia s najväčšou pravdepodobnosťou zomrel. „Konanie obvineného bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti,“ dodala polícia. Sudkyňa Okresného súdu Vranov nad Topľou uznala muža vinným zo spáchania prečinu týrania zvierat. Súd mu uložil trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.
Sudkyňa zároveň uložila obvinenému trest prepadnutia veci – vzduchovej strelnej zbrane. K jeho usvedčeniu pritom výrazne prispela činnosť enviropolície. Policajti na záver upozornili, že ochrana zvierat pred krutým zaobchádzaním je zákonnou aj morálnou povinnosťou všetkých. Akékoľvek bezdôvodné konanie, ktoré vedie k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a bude postihované.