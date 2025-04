Okno do sveta: Založenie kráľovskej mincovne v novovzniknutej Kremnici bol vlastne nonsens - ROZHOVOR

Uhorský kráľ Karol Robert z Anjou upevňoval v druhom období svojej vlády svoju stredoeurópsku pozíciu a robil ekonomické reformy, menovú reformu, pripomína historik Martin Štefánik v podcaste Okno do sveta, venovanom stredovekej diplomacii a zahraničnej politike na našom území.

Podľa jeho slov mal panovník kus šťastia, že v čase jeho vlády objavili obrovské zlaté náleziska, nielen v Kremnici, ale tie boli asi najväčšie. Tá zaznamenala od roku 1328 búrlivý rozvoj, čo nepriamo svedčí o bohatosti tých nálezísk. „A to, že tam založili mincovňu, to nie je len tak. Mincovňa je miesto, kde sa zhromažďujú drahé kovy, to je veľmi ošemetná záležitosť. To majú králi radi vo svojom sídle. To, že ju urobili v úplne novozaloženom meste, to je vlastne nonsens,“ dodáva Martin Štefánik.

Dodáva, že panovník ju mohol zriadiť v Banskej Štiavnici, ktorá existovala už vyše 100 rokov a bolo to zavedené, fungujúce banské mesto s obrovskými ložiskami striebra a aj zlata. To, že mincovňu založil v Kremnici svedčí o tom, že tam tie ložiska museli byť obrovské, ale z prameňov sa dá vyvodiť aj to, že rýdzosť v tých prvých rokoch ťažby dosahovala až 50 percent. „To je nesmierne vzácna vec,“ konštatuje historik.

V debate Miroslava Wlachovského s historikmi Martinom Štefánikom a Tomášom Homolom sa dozviete aj to: