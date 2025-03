Ódor: Európa si sama vytvára prekážky, aby mala silu veľkého trhu so 450 miliónmi ľuďmi – VIDEO

Jedným z hlavných problémov ekonomickej výkonnosti Európy je rozdrobenosť európskeho trhu. Uviedol to europoslanec za Progresívne Slovensko a bývalý slovenský premiér Ľudovít Ódor v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na www.sita.sk. Európa podľa neho za posledných 20 rokov zaostala za ázijskými ekonomikami či USA.

Zaostávanie v produktivite a inovácie ako motor ekonomiky

„Svet sa otvoril ázijským ekonomikám, Indii, vlastne aj postsovietsky blok išiel hospodársky dopredu, tak to pochopiteľne znamená, že náš podiel na svetovom obchode klesne. Ale ak sa porovnávame s technologickými lídrami, tak môžeme vidieť, že v produktivite sme za posledných 20 rokov naozaj zaostali,“ poukazuje Ódor. Ak sa podľa neho pozrieme na to, čo poháňa ekonomiky 21. storočia, tak sú to predovšetkým inovácie a digitálne zelené inovácie.

„Zoberme si top 10 inovátorov v Amerike v 90-tych rokoch alebo okolo roku 2000, tam nájdete najmä automobilky a farmaceutický priemysel. To isté v Európe. Preskočme 25 rokov do súčasnosti. V Európe sú to stále automobilky a farmaceutický priemysel, v Amerike už nenájdete nič z toho, všetko sú to digitálne spoločnosti, takisto aj v Číne,“ hovorí Ódor.

Rozdrobený európsky trh brzdí rast digitálnych firiem

V Európe je 450 miliónov zákazníkov, čiže je to väčší trh ako Amerika, poukazuje europoslanec. Problémom je, že európsky trh je rozdrobený.

„Ak chce firma pôsobiť celoeurópsky, tak niekedy musí poznať 27 rôznych legislatívnych prostredí. Ani len kapitálový trh nemáme spoločný. A nevieme využiť ten potenciál. Kým v Amerike vyrástlo päť – šesť veľkých digitálnych firiem, tak u nás to sú menšie spoločnosti, ktoré potom nevedia globálne konkurovať. Lebo globálna konkurencia je teraz o tom, že ten najväčší a najúspešnejší berie všetko,“ skonštatoval Ódor s poukazom na americký gigant Google.

Inovátori odchádzajú do USA, kde je lepší kapitálový trh

Ak by sme sa snažili vyrobiť európsky Google, tak to je vlak, ktorý tu už nie je, dodal. V Európe je podľa bývalého premiéra veľa talentov, kvalitné školstvo, ale keď sa má ten talent premietnuť do rozvoja inovácií, tak inovátori odchádzajú hlavne do Spojených štátov, kde im kapitálový trh poskytuje lepšie príležitosti.

Európa môže byť podľa Ódora silná v implementácii technológií, pretože tu máme pomerne veľa vzdelaných ľudí, aj voči Spojeným štátom. „Zoberme si, aké sú prekážky, keď robíte obchody v Spojených štátoch medzi jednotlivými štátmi. Je to zhruba 15 percent. To je ekvivalent nákladov. U nás v EÚ je to pri tovaroch zhruba 40 percent. To je, ako keby sme mali clo vo vnútri Európy 40 percent. V službách je to 110 percent,“ prízvukuje Ódor.

Európska únia si vytvára prekážky sama

Americký prezident Donald Trump hovorí o 25 percentných clách, ale v Európe podľa Ódora máme domácu úlohu odbúrať tých 110 a 40 percent vnútorných prekážok, rôznych legislatívnych noriem, gold platingov a byrokracie, ktoré sťažujú fungovanie jednotného trhu.

Toto je podľa neho domácou úlohou Európskej únie. Nie Trump či Putin, ale Európska únia si sama vytvára prekážky k tomu, aby mala váhu a silu veľkého trhu so 450 miliónmi ľuďmi. „Tvárime sa, že všetky problémy prichádzajú zvonka, ale máme aj svoje vnútorné problémy,“ hovorí Ódor.

