Odborníci odhalia skryté problémy detského zraku. Štartuje 8. ročník programu „Zdravé oči už v škôlke“

Naši najmenší nevedia do šiestich rokov sami vyhodnotiť, či ich oči fungujú tak, ako majú. Zachytiť prípadné zrakové odchýlky laickým okom rodiča je prakticky rovnako nemožné. Po nástupe do školy už však na začatie efektívnej liečby a korekciu zraku môže byť neskoro. Preto sa preventívny program „Zdravé oči už v škôlke“ zameriava na deti od troch do šesť rokov. Vyškolení odborníci za sedem rokov odmerali zrak viac ako 130 000 deťom, pričom takmer 20 000 z nich dostalo odporúčanie vyhľadať lekára. Registrácia materských škôl do 8. ročníka programu „Zdravé oči už v škôlke“ sa začína práve dnes.

Včasná a správna diagnostika prípadných zrakových odchýlok je u detí v predškolskom veku zásadná, pretože je ešte možné jednotlivé poruchy podchytiť či úplne zvrátiť. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska so spoločnosťou BILLA a o. z. BILLA ľuďom každoročne posielajú vyškolených odborníkov do materských škôl po celom Slovensku. Skríningovým meraním vedia odhaliť tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. „Je podľa nás veľmi dôležité, aby rodičia predškolákov boli dostatočne informovaní. Ich predstava o tom, že dieťa vidí tak, ako má, sa nemusí zakladať na realite. Náš osvetový a preventívny program ,Zdravé oči už v škôlke‘ preto upozorňuje na včasnú diagnostiku u predškolákov, ktorá v mnohých prípadoch vie deťom dopomôcť k plnohodnotnému životu bez okuliarov, aj neskôr v dospelosti. Spoločne sa snažíme chrániť našich najmenších, ako aj pomôcť rodičom, aby včas vedeli zakročiť a svojim deťom umožnili vidieť svet krajší a farebnejší,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Počas uplynulých siedmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 130 000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola až u 15 % detí nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára.

Ukončený 7. ročník programu „Zdravé oči už v škôlke“ v číslach:

V školskom roku 2023/2024 bolo od októbra do júna v programe skontrolovaných 23 337 detí v 534 materských školách, v 342 mestách a obciach po celom Slovensku.

Až 3 215 deťom bola odporučená návšteva očného lekára na komplexné vyšetrenie zraku, čo predstavuje 14 % z celkového počtu odmeraných detí v ročníku.

V 25 materských školách bol nulový podiel odporúčaní na ďalšiu návštevu očného lekára.

V jednej z materských škôl bolo až 53 % škôlkarov z celkového počtu odmeraných detí odporučená návšteva očného lekára.

Obrovský záujem o registráciu do programu:

V Trenčianskom kraji boli kapacity naplnené hneď v prvý deň spustenia registrácie. V Košickom, Žilinskom a Prešovskom kraji bolo prihlasovanie zastavené po štyroch dňoch, v Trnavskom a Bratislavskom kraji päť dní po štarte 7. ročníka programu.

Bezplatne a bezbolestne

Vyškolení odborníci programu „Zdravé oči už v škôlke“ zámerne navštevujú deti v známom prostredí materskej školy, aby ich zbavili zbytočného strachu či stresu. Samotný priebeh skríningového merania je veľmi jednoduchý a bezbolestný. Všetci škôlkari, ktorí sa zapoja do programu, dostávajú potvrdenie o meraní pre rodičov, pričom tento certifikát obsahuje namerané zrakové parametre a prípadné odporúčania na ďalšie vyšetrenia u lekára. „Program ,Zdravé oči už v škôlke‘ je výnimočný hneď v niekoľkých ohľadoch. Merania prebiehajú v známom bezpečnom prostredí materskej školy, rodičia dostanú prehľadný certifikát s odporúčaniami na ďalšiu návštevu, ako aj informácie o prevencii, ktorú môžu absolvovať aj doma formou zábavných aktivít,“ skonštatovala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

Koľko času tráviť s deťmi vonku? A ako precvičovať zrak?

Program edukuje deti a rodičov aj náučnou pesničkou, ktorú naspievala obľúbená dvojica PACI PAC. Pesnička aj videoklip Zdravé oči už v škôlke sú zámerne plné inšpiratívnych aktivít, ktorými rodičia môžu so svojimi deťmi doma precvičovať zrak prostredníctvom hier. Detské oči potrebujú pozornosť a starostlivosť, ktorú by im dospelí v ich okolí mali poskytnúť. „V súčasnosti pozorujeme vyšší nárast krátkozrakosti u detí v školskom veku, pričom životné návyky získavajú už predškoláci. Hlavnou príčinou sú najmä aktivity so znížením času stráveného vo vonkajšom prostredí a zvýšením času stráveného prácou na blízku vzdialenosť (napríklad mobily, tablety, televízia). Odporúčanie je stráviť minimálne dve hodiny na dennom svetle v exteriéri každý deň a obmedziť aktivity na blízko. Nevystavovať deti zvýšenému riziku úrazov – doma odstrániť z dostupnosti čistiace prostriedky, nebezpečné sú tiež laserové hračky,“ upozorňuje MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

Začína sa 8. ročník, registrujte sa

Príležitosť zapojiť sa bezplatne do aktuálneho ročníka preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“ majú všetky materské školy naprieč celým Slovenskom. „Spustenie bezplatnej registrácie do 8. ročníka programu je dlhoočakávaným dňom pre mnohé škôlky. Pani učiteľky či rodičia by nemali váhať a prihlásiť sa čo najskôr. Záujem o program je naozaj veľký a skúsenosti z minulých rokov dokazujú, že náš cieľ zaregistrovať 20 000 predškolákov sa naplní v priebehu niekoľkých dní po spustení prihlasovania,“ dodala Jana Gregorovičová.

Materské školy sa môžu do 8. ročníka projektu „Zdravé oči už v škôlke“ registrovať od piatka 18. 10. 2024 na tejto adrese: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/

