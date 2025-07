oc tehelko privíta už túto sobotu Mareka Hamšíka a ďalšie futbalové hviezdy

Marek Hamšík, Martin Škrteľ, Lorenzo Insigne či Dries Mertens – to je len časť zoznamu futbalových legiend, ktoré už túto sobotu privíta priamo u seba oc tehelko. Počas jedinečnej autogramiády, organizovanej pred samotným rozlúčkovým zápasom Mareka Hamšíka s názvom PUNTO17, tak ponúkne obľúbená športovo-nákupná destinácia len pár krokov od Národného futbalového štadióna nefalšovaný zážitok, ktorý si budú fanúšikovia dlho pamätať. Okrem cenného podpisu či spoločnej fotografie s ich futbalovou hviezdou čaká na fanúšikov v oc tehelko aj fanzóna plná rozmanitých aktivít – od obľúbeného maľovania na tvár či farebného striekania vlasov až po lákavé ceny v rámci súťažnej futbalovej steny.

Pri príležitosti rozlúčkového zápasu Mareka Hamšíka s názvom PUNTO17, ktorý sa uskutoční 5. júla o 19:00 hod., pripravilo obchodné centrum, nachádzajúce sa len pár krokov od Národného futbalového štadióna, na ktorom sa rozlúčkový zápas odohrá, exkluzívnu autogramiádu veľkých futbalových mien. Okrem Mareka Hamšíka, tak všetci milovníci futbalu budú môcť stretnúť hviezdy ako: Martin Škrteľ, Lorenzo Insigne, Luigi Di Biagio, Vladimír Weiss, Dries Mertens, Walter Gargano, Paolo Cannavaro, a mnoho ďalších zvučných mien, ktoré sa už dnes zapísali do dejín futbalu.

„Veľmi nás teší, že po našom úspešnom zapojení sa v rámci aktivít spojených s EURO U21 2025, kedy sme našim návštevníkom sprístupnili počas všetkých zápasov na Národnom futbalovom štadióne programovo bohatú fanzónu plnú aktivít a súťaží, prinášame opäť pre milovníkov futbalu jedinečný zážitok. Je nám cťou, že u nás privítame veľké futbalové mená a ponúkneme malým i veľkým fanúšikom možnosť získať od nich cenný autogram či spoločnú fotografiu. Veríme, že nielen deťom, ale aj ich rodičom tak prinesieme jeden z najkrajších momentov, ktorý si budú dlho pamätať. Aby sme pobyt u nás počas rozlúčkového zápasu PUNTO17 našim návštevníkom čo najviac spríjemnili, pripravili sme opäť fanzónu, kde sa zabavia dospelí aj tí najmenší, hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Dospelí aj deti sa tak môžu tešiť v oc tehelko na tematickú zábavu s rôznymi futbalovými aktivitami, ako aj na obľúbenú zábavu pre najmenších v podobe maľovania na tvár či farebného striekania vlasov.

Pre tých, ktorí radi nielen fandia, ale aj súťažia, pripravilo oc tehelko originálnu futbalovú stenu plnú výher. Stačí dať gól a malý fanúšik získava pizza slice od Pizza Forza či chutné babycinno od Fredie Im ready.

Jedinečná autogramiáda sa uskutoční pred samotným zápasom, 5.júla priamo v priestoroch oc tehelko, a to v čase od 16:00 do 17:00 hod. Autogramiády sa môže zúčastniť každý so vstupenkou na samotný zápas.

Zábava aj pred oc tehelko

Nielen na všetkých milovníkov futbalu čaká poriadna zábava aj na námestí pred Národným futbalovým štadiónom, len pár krokov od oc tehelko, kde organizátori podujatia pripravili 5. júla pre všetkých nabitý program so začiatkom o 14:00 hod. V rámci neho majú nachystané bohaté sprievodné aktivity, ako napríklad koleso šťastia plné výher, skákací hrad pre najmenších ale aj futbalové aktivity (hra 1 na 1 či merač rýchlosti strely). A nebudú chýbať ani hudobno-tanečné vystúpenia a silné hudobné mená ako Majk Spirit & DJ Grimaso (vystúpenie so začiatkom o 17:00 hod.) či DJ Hajtkovič.

Navštívte už túto sobotu oc tehelko a zažite jedinečnú atmosféru, a hlavne stretnite naživo futbalové legendy. Nenechaj ujsť šancu získať podpis od svojich obľúbených hráčov – naživo a exkluzívne.

